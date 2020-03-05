Путин сообщил об «Искандерах» в ответ на вопрос о Рогозине и Илоне Маске

Ракетный комплекс «Искандер» (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, как создавались ракетные комплексы «Искандер».

По словам главы государства, ракетный комплекс создала группа молодых специалистов. «Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали «Искандер», одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире», — отметил Путин. Он добавил, что такие же «молодые ребята» сделали лазерный комплекс «Пересвет».

Так президент ответил на вопрос о об американском изобретателе и предпринимателе, основателе Tesla и SpaceX Илоне Маске. Интервьюер обратил внимание главы государства на то, что Маск запускает автомобиль Tesla, в то время как глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин собирается строить «лифт» на Луну. «Как-то вот разные весовые категории», — отметил журналист.

Интервьюер предложил, чтобы молодые специалисты сделали и автомобиль по примеру Tesla Илона Маска. Путин на это ответил, что бизнесмен Михаил Прохоров обещал запустить российский гибридный автомобиль «Е-мобиль» и даже демонстрировал его президенту. «Но не получается у него пока», — отметил он.