Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу ребячьего восторга, этих сект «Свидетелей Илоновых», — подчеркнул он.

По мнению Рогозина, многие преувеличивают заслуги западных компаний в ущерб «Роскосмосу». Гендиректор госкорпорации пояснил, что выступает против «вечного почитания всего западного», поскольку российская космонавтика показывает результаты «ничем не хуже, а в некоторых вещах даже лучше».

Говоря о том, почему «Роскосмос» не может организовывать шоу во время пуска ракет, как это делает Маск, Рогозин заметил, что «каждый должен заниматься своим делом».