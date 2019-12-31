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Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу ребячьего восторга, этих сект «Свидетелей Илоновых», — подчеркнул он.

По мнению Рогозина, многие преувеличивают заслуги западных компаний в ущерб «Роскосмосу». Гендиректор госкорпорации пояснил, что выступает против «вечного почитания всего западного», поскольку российская космонавтика показывает результаты «ничем не хуже, а в некоторых вещах даже лучше».

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Говоря о том, почему «Роскосмос» не может организовывать шоу во время пуска ракет, как это делает Маск, Рогозин заметил, что «каждый должен заниматься своим делом».

«Сам пуск — это колоссальное напряжение, поэтому, честно скажу, не до музыки. Но если кто-то будет рядом с отраслью этим заниматься, мы не против», — заключил он.

В то же время на вопрос журналиста о личном отношении к Маску и Безосу Рогозин заявил, что относится к ним с большим уважением.

В октябре Рогозин говорил, что его «не впечатлила» презентация проекта многоразового космического корабля Starship компании SpaceX. Тогда он заявил, что компания осуществит не более 20% озвученных планов.

Теги: Дмитрий Рогозин, «Роскосмос», Илон Маск, ажиотаж
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