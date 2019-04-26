Власти направят ₽28 млрд на разработку криптостойкого оборудования для 5G

Суть проекта

В рамках первого этапа программы в 2019–2021 годах компании должны будут выполнить комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для разработки оборудования и софта. В ходе второго этапа в 2022–2024 годах планируется наладить производство данной продукции, а также организовать ее использование на сетях российских и зарубежных сотовых операторов.

В частности, компании должны будут наладить производство микро- и макробазовых станций для различных диапазонов частот, коммутаторов для различных видов сетей, систем оперативно-разыскных мероприятий и другого сетевого оборудования, а также модулей 5G для смартфонов и различных пользовательских устройств и сим-карт новых стандартов (USIM/ISIM). Кроме этого программой предусмотрена разработка цифровых платформ IoT и линейки софта для управления и мониторинга сетями 5G.

Одна из ключевых научно-исследовательских работ — «Разработка российских алгоритмов обеспечения безопасности на сетях 5G». ​В ее рамках должны быть исследованы характеристики алгоритмов обеспечения безопасности, разработаны предложения по их реализации в сетевых функциях, базовых станциях и транспортной сети 5G, в том числе в сим-картах и мобильных устройствах абонентов, говорится в описании данной работы. На ее основе должна быть создана линейка софта для управления сетью. Авторы также подчеркивают, что российские алгоритмы формирования ключей, аутентификации, криптографии и контроля целостности сообщений должны будут обеспечивать требуемый уровень стойкости (то есть возможности противостоять криптоанализу).

Согласно проекту на реализацию всей госпрограммы будет выделено почти 16 млрд руб. из федерального бюджета и около 12 млрд руб. из внебюджетных источников. Средства будут направлены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также субсидирование производства оборудования для мобильных операторов из России и стран ЕАЭС, предоставление субсидий на его закупку зарубежным компаниям.

Из проекта Минпромторга следует, что к 2022 году доля отечественного оборудования в сетях 5G и IoT в России должна составить 16,1%, а к 2024 году вырасти до 18,7%. Начать поставки данного оборудования на экспорт планируется только в 2024 году, объем поставок за первый год должен составить более 2 млрд руб., аналогичная сумма будет выделена в рамках субсидирования экспортных закупок.

Субсидирование закупок оборудования и софта для сетей 5G и IoT из госбюджета, по планам Минпромторга, «позволит снизить стоимость отечественной продукции до уровня зарубежных аналогов, так как на начальном этапе стоимость производства продукции будет дороже, чем за рубежом, а также позволит российским производителям противостоять возможному применению демпинга зарубежными производителями продукции». В качестве приоритетных зарубежных рынков для отечественной промышленной продукции до 2024 года выбраны города Астана, Ташкент и Ереван, «модели развертывания сетей в которых выбраны аналогичными моделям для среднего города-миллионника России без учета Москвы», говорится в материалах Минпромторга.

В документе подчеркивается, что развертывание сетей 5G в России начнется в 2022 году и продлится не менее десяти лет. «Таким образом, у отечественных производителей телекоммуникационного оборудования и разработчиков программного обеспечения существует временная возможность для производства конкурентоспособной отечественной промышленной продукции сетей 5G, а также производства цифровых платформ интернета вещей на базе сетей 5G», — говорится в документе.

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Перспективы

Общая прогнозируемая емкость рынка оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и IoT в России до 2030 года оценивается более чем в 300 млрд руб., говорится в документе. «Таким образом, существует значительный внутренний рынок для производителей и разработчиков отечественной продукции сетей 5G», — подчеркивают авторы. Вице-премьер Максим Акимов, курирующий сферу связи, в ходе недавнего разговора с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что затраты компаний на создание сетей 5G будут еще выше и составят около 650 млрд руб. Он также подчеркивал, что в России существуют собственные разработки в сфере телеком-оборудования для 5G и призывал не развивать новый стандарт связи исключительно на зарубежном оборудовании. «Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги или значительная их часть были отданы зарубежным вендорам — поставщикам оборудования, это так называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia», — говорил вице-премьер.

Опрошенные РБК крупнейшие операторы сотовой связи — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — не стали отвечать на вопрос о том, видели ли они какие-либо отечественные решения в сфере 5G. Источник в одном из операторов отметил, что «российского оборудования 5G нет, ведется работа над локализацией производства зарубежных поставщиков, но пока только на начальной стадии, до практической реализации очень далеко». «Ведутся переговоры о возможном тестировании прототипов оборудования 5G российского происхождения. Но пока все на этапе формулировки требований», — добавил собеседник РБК.

«На мой взгляд, мы пока значительно отстаем в плане создания своих решений под 5G. Сама технология еще не стандартизирована, и большая часть патентов на 5G находится в руках Huawei и других иностранных вендоров. Когда стандарт будет принят, у Huawei, Ericsson, Nokia и других уже будут готовые решения, в то время как мы только начнем разработку», — говорит генеральный директор компании «РДП.РУ» Сергей Никулин. По его словам, сама технология очень сложна: смартфон в сетях 5G должен одновременно подключаться к нескольким базовым станциям и работать на разных частотах. «На мой взгляд, лучшим решением было бы купить какую-либо иностранную компанию, у которой уже есть собственные разработки в данной сфере, и затем заниматься их доработкой и локализацией. Другой вариант — сосредоточиться именно на создании софта, в разработке которого российские специалисты традиционно сильны, а потом уже переходить на свое оборудование и электронные компоненты, тем более сейчас все основные функции выполняет именно софт», — указал Никулин.

«По моим ощущениям, главные бенефициары истории с 5G — это иностранные производители оборудования Huawei, Ericsson, Nokia и др., в руках которых сейчас вся интеллектуальная собственность на эту технологию. Их задача — сформировать себе новый рынок. Операторам связи сети 5G пока не нужны, так как рынков под них еще нет: все эти беспилотные автомобили и повсеместное использование VR (виртуальной реальности. — РБК) — дело будущего, а IoT можно реализовывать и на сетях 4G, обычным абонентам скоростей в сетях 4G тоже пока достаточно», — полагает председатель Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Апполонова. По ее словам, торопиться с разработкой собственных решений не стоит — нужно дождаться решения регулятора о том, будет ли у нас один инфраструктурный оператор 5G или каждая компания будет строить свою сеть, а также определиться с частотами под 5G. «Регулятор должен показать очень четкую политическую волю, ориентированную на использование именно российского оборудования в сетях 5G», — сказала Апполонова.

Представитель «Ростеха» заявил, что «повсеместное проникновение зарубежного оборудования в критическую инфраструктуру сетей связи России создает высокие риски в условиях неблагоприятно складывающейся международной обстановки — с точки зрения информационной безопасности, доступности гарантийного и сервисного обслуживания». По его словам, это является существенными аргументами «в пользу формирования собственной технологической базы». По его словам, предприятия «Ростеха» ведут разработки оборудования для сетей 5G и IоT, ​в том числе базовых станций, электронно-компонентной базы, программного обеспечения. Представитель «Сколтеха» отказался от комментариев.​