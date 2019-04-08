Операторы связи и ФСБ выступили против используемой в iPhone технологии

Что такое eSim

eSim (embedded SIM, встроенная сим-карта) — это интегрированная на этапе производства в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство микросхема, на которой хранится вся информация, необходимая для его подключения к сети сотовой связи. Для получения номера телефона и тарифного плана пользователю устройства с eSim достаточно скачать приложение выбранного оператора связи или сканировать его QR-код, после чего настройки для пользования сотовой сетью запишутся на eSim; таким образом, в посещении офиса мобильного оператора нет необходимости.

Технология уже доступна на iPhone моделей XS, XS Max и XR, смартфонах Google Pixel, планшетах Apple и Microsoft Surface, а также в «умных» часах Apple, Samsung и Huawei. Услуга пока работает только в 24 странах, но даже там ее предлагают не все операторы связи. eSim дает возможность иметь несколько телефонных номеров от разных операторов связи на одном смартфоне и легко переключаться между ними в настройках устройства, а также пользоваться услугами местных операторов связи во время поездок за рубеж. Технология также позволяет подключить несколько устройств с eSim к единому мобильному аккаунту — например, использовать один и тот же телефонный номер на смартфоне и «умных» часах.

Чего опасаются операторы

Три собеседника РБК из разных операторов связи утверждают, что компании больше всего беспокоит вероятное обострение конкуренции и последующее за ним сокращение выручки, в то время как им необходимо инвестировать в развитие новых технологий (5G и «интернет вещей»), а также создавать инфраструктуру под «закон Яровой» и другие государственные инициативы.

«eSim избавляет операторов от необходимости открывать салоны связи и продавать физические sim-карты. Это увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов (mobile virtual network operator, MVNO. — РБК) и снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров, таких как Apple и Google, которые смогут предложить услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных», — говорит собеседник РБК в одном из операторов связи. Топ-менеджер другого оператора также отметил, что eSim даст большую власть производителям устройств из числа зарубежных компаний — они смогут поставлять смартфоны и другие устройства уже со своими контрактами на связь, что приведет не только к снижению доходов российских операторов связи, но и к оттоку денег из России за рубеж.

По мнению еще одного собеседника РБК, eSim даст возможность абонентам легко менять оператора связи, что может привести к ценовым войнам между телекоммуникационными компаниями. «В итоге операторы потеряют значительную часть денежных потоков, а цены на связь в России и так одни из самых низких в мире», — указал он. Кроме того, есть неясность с процедурой идентификации абонента при заключении абонентского договора — в частности, можно ли ему использовать электронную подпись или нужно лично посещать офис оператора.

Представитель пресс-службы «МегаФона» сообщил РБК, что в коммерческое внедрение eSim выводить рано, так как требуются решения по ряду вопросов. «Например, мы предвидим существенный рост количества и интенсивности хакерских атак, в том числе в виде подмены операторского профиля в процессе загрузки с последующим отключением устройства или кражи пользовательского профиля eSim и его клонирования на других девайсах. Есть и другие проблемы организационного, технического, правового характера», — сказал он. В МТС и «ВымпелКоме» отказались от официальных комментариев.

По словам присутствовавшего на совещании по eSim куратора рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве Ирины Левовой, позиция операторов пока не окончательно отрицательная и возможность использования eSim еще обсуждается. «Перед тем как внедрять, целесообразно решить ряд вопросов, сохранив баланс интересов операторов связи и производителей оборудования, а также сопоставив их с задачами государства. В настоящее время мы прорабатываем три блока вопросов — нормативное регулирование, информационную безопасность и финансовые риски», — говорит она.

Какие риски видит ФСБ

Представитель 8-го центра ФСБ, по словам двух собеседников РБК, выступил против использования в России eSim из-за сложностей с применением отечественной криптографии в этом продукте. Как ранее рассказывали источники РБК, ФСБ работает над концепцией доверенных сим-карт с отечественным шифрованием. Минкомсвязь еще в прошлом году подготовила проект приказа, по которому сим-карты должны содержать российские криптографические алгоритмы. Если документ будет принят, абонент будет получать сим-карту с российской криптографией при покупке новой или замене старой.

В ФСБ не ответили на запрос РБК.

Какие перспективы у eSim в России

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов говорит, что позиция операторов понятна. «Для абонентов это удобно, позволяет легко поменять поставщика услуг связи. А операторам это менее интересно, так как на рынок начнут сильно влиять производители смартфонов», — отмечает Анкилов. При этом, по его словам, операторам вряд ли удастся остановить проникновение этой технологии. «Они будут сопротивляться, но с большой вероятностью в будущем мы все же будем жить в реалиях eSim, им придется договориться с производителями смартфонов. Многое, конечно, будет зависеть и от позиции регулятора», — считает глава «ТМТ Консалтинга».

Министр цифрового развития и связи Константин Носков ранее заявлял, что законодательные ограничения на использование в России eSim будут сняты, так как «с технологической точки зрения к этому, конечно, все равно придем».

При этом в будущем вполне реально использовать отечественную криптографию в eSim, утверждает Александр Князев, гендиректор Института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева. Этот институт разработал технологию для внедрения российской криптографии в обычные сим-карты. «На разработку eSim с отечественной криптографией уйдет примерно год-полтора. И, скорее всего, наш институт не единственный, кто работает над подобным решением», — отметил он.

По словам Князева, процесс внедрения российских криптографических алгоритмов в eSim может выглядеть следующим образом: производители чипов отправляют их компаниям, которые внедряют российское шифрование, а уже после — производителям гаджетов. «Это потребует от всех участников бизнес-процесса, включая те компании, которые закупают готовые устройства, трансформации собственной логистики», — предположил Князев.