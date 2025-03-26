На бывшего издателя «Гарри Поттера» подали в суд из-за «Кислорода»

«Издательский дом «Кислород» требует от издательства «Росмэн» ₽325 млн за использование товарного знака «Кислород». В 2022 году «Росмэн» запустил одноименное подразделение для выпуска молодежной литературы и уже подал ответный иск

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Издательство «Росмэн», специализирующееся на выпуске детской и подростковой литературы, стало ответчиком по делу о защите исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование из-за собственного импринта «Кислород». В Арбитражный суд Москвы с соответствующим иском в конце января 2025 года обратилась «Объединенная редакция. Издательский дом «Кислород», владеющая несколькими товарными знаками со словом «Кислород». Компания хочет взыскать с «Росмэна» компенсацию в размере 325 млн руб., следует из материалов в картотеке арбитража. Суд принял исковое заявление к производству, заседание по нему назначено на 14 апреля.

В чем суть судебного разбирательства

Название «Кислород» носит импринт (так называют подразделения издательств, работающие в конкретной тематике), который был запущен издательством «Росмэн» в 2022 году. Прежде «Росмэн» специализировался в основном на книгах для детей и подростков: например, до 2013 года он издавал в России «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. На фоне растущего спроса на молодежную литературу издательство решило выйти в сегмент комиксов и young adult (романы, рассчитанные на аудиторию 25–35 лет), для чего и запустило импринт. Именно «Кислород» выпускает сейчас в России фэнтези «Четвертое крыло» Ребекки Яррос, вошедшее в топ-5 мировых бестселлеров 2024 года по версии Amazon. Кроме того, в его каталоге — популярные молодежные китайские и корейские авторы.

Юрлицо «Издательский дом «Кислород», как следует из данных ЕГРЮЛ, было зарегистрировано еще в 2000 году. Сейчас его единственным собственником выступает Елена Светлая. В блоге на портале «Сноб» она позиционирует себя как «биоэнерготерапевт, психолог, лайф-коуч и специалист по метафизике». По данным системы Rusprofile, Светлая также является учредителем нескольких благотворительных фондов. Среднесписочная численность сотрудников «Издательского дома «Кислород» на 2023 год по Rusprofile составляла два человека, выручка по РСБУ — 2,4 млн руб., чистая прибыль — 910 тыс. руб.

Но хотя сама компания существует уже 25 лет, товарные знаки со словом «Кислород» были оформлены ей уже после запуска одноименного импринта «Росмэна». Заявки на три товарных знака с этим словом в разном графическом исполнении «Издательский дом «Кислород» подал в 2023 году, оформлены они были в 2024-м. Сейчас компания пытается через суд защитить исключительные права на товарные знаки и фирменное наименование и взыскать с «Росмэна» компенсацию в размере 325 млн руб.

«Росмэн» в свою очередь в феврале этого года также подал иск в суд по интеллектуальным правам против «Издательского дома «Кислород». Из материалов дела следует, что «Росмэн» требует признать приобретение и использование исключительных прав на все три товарных знака «Кислород» актом недобросовестной конкуренции.

В разговоре с РБК Елена Светлая заявила, что не комментирует ни иск своей компании, ни правовую позицию на встречный иск «Росмэна». В пресс-службе «Росмэна» также отказались от комментариев.

Чем еще известно издательство «Росмэн» Книжное издательство «Росмэн» было основано в 1992 году. С 1999 по 2013 год оно было эксклюзивным издателем серии «Гарри Поттер» в России. Помимо книжного бизнеса также занимается производством и дистрибуцией игрушек. В каталоге «Росмэна» имеются серии «Часодеи» Натальи Щербы, «Эрагон» Кристофера Паолини, детские куклы по франшизе Bratz и многое другое. По итогам 2024 года «Росмэн», по версии Российской книжной палаты, вошел в топ-15 книгоиздателей: компания выпустила 778 изданий общим тиражом 7,5 млн экземпляров. По итогам 2023 года выручка издательства составила 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 501 млн руб.

Как юристы оценивают перспективы дела

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит называет распространенной практику, когда правообладатель взыскивает с лица, незаконно использующего его товарный знак, убытки, а последний, чтобы добиться отказа в иске, обращается в суд по интеллектуальным правам. У «Издательского дома «Кислород», по его мнению, есть шанс получить компенсацию, если тот докажет, что «Росмэн» незаконно использует товарный знак, и объяснит разумность указанных в иске убытков. Но если суд по интеллектуальным правам удовлетворит иск «Росмэна» и аннулирует регистрацию товарного знака издательского дома, то Арбитражный суд Москвы в иске «Издательского дома «Кислород» откажет, указывает Пустовит.

Оспаривание правовой охраны товарных знаков в случае предъявления иска о нарушении исключительных прав — это одна из возможных стратегий защиты от заявленных требований, соглашается юрист фирмы «Косенков и Суворов» Милена Нечепаева. «Росмэн» может доказать, что действия «Издательского дома «Кислород» по приобретению и использованию прав на товарные знаки были недобросовестными: например, если истец по первоначальному делу ставил цель причинить вред конкуренту или вытеснить его с рынка. В этом случае правовая охрана товарных знаков может быть прекращена, считает Нечепаева. «Издательский дом «Кислород» же, в свою очередь, должен доказать один из двух факторов: либо справедливость и соразмерность заявленной суммы компенсации, либо тот факт, что заявленная сумма равна двукратной стоимости права использования товарных знаков, то есть стоимости лицензии.