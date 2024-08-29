AB InBev Efes проиграл «Афанасию» суд из-за козла на упаковке пива

Компании AB InBev Efes не удалось запретить холдингу «Афанасий» выпускать пиво «Тверской козел», который потребители, по ее мнению, путают с Velkopopovicky Kozel. Добиться этого производитель пытался сначала в ФАС, а потом в суде

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Одной из крупнейших российских пивоваренных компаний AB InBev Efes (бренды Velkopopovicky Kozel, Bud, «Клинское» и другие) не удалось запретить холдингу «Афанасий» использовать бренд пива «Тверской козел». Соответствующее решение 26 августа вынес Арбитражный суд Тверской области, следует из картотеки дел.

В рамках разбирательства AB InBev Efes пыталась оспорить решение тверского управления ФАС, куда компания, согласно материалам антимонопольной службы, обращалась с жалобой на «Афанасия» еще в 2022 году. Как пояснили РБК в тверском УФАС, 27 февраля этого года служба прекратила рассмотрение возбужденного по обращению дела, не найдя признаков нарушения закона о конкуренции.

В AB InBev Efes от комментариев отказались, представитель «Афанасия» Вадим Дешевкин на запрос РБК не ответил.

Из-за чего возник спор

В заявлении AB InBev Efes, которое та подавала в тверское УФАС против холдинга «Афанасий», отмечалось, что пивная продукция «Тверской козел» и, в частности, изображенный на его упаковке козел похож на бренд Velkopopovicky Kozel. Свою марку, включая «оригинальное изображение козла», AB InBev Efes ранее зарегистрировала в качестве товарного знака.

В качестве аргумента — что «Тверской козел» «Афанасия» имитирует Velkopopovicky Kozel — AB InBev Efes предоставила экспертное заключение, согласно которому этикетки двух брендов похожи до степени смешения.

В AB InBev Efes сочли, что за счет марки «Тверской козел» холдинг «Афанасий» получает «значительные преимущества» для бизнеса в виде увеличения объема продаж. Компания посчитала это актом недобросовестной конкуренции.

«Афанасий», в свою очередь, настаивал, что выпускает пивную продукцию под брендом не «Тверской козел», а Nippel. Надпись «Тверской козел» и изображение козла «выполняют роль ориентира» для потребителя, что данный товар изготовлен тверским производителем, утверждали в «Афанасии».

При этом ранее, как рассказали РБК в тверском УФАС, AB InBev Efes уже обращалась в антимонопольную службу с жалобой на «Афанасия». Претензия заключалась в том, что упаковка Nippel похожа до степени смешения на дизайн Velkopopovicky Kozel. Рассмотрев жалобу, тверское УФАС установило схожесть цветовой гаммы оформления, стиля написания словесного элемента «Козел», а также взаимного пространственного расположения животных на этикетке, рассказали в службе.

В результате «Афанасий» получил предупреждение об устранении нарушений и переделал этикетку. Но в AB InBev Efes посчитали, что этих изменений недостаточно, и снова обратились в антимонопольный орган, оспаривая уже само по себе право на использование слова «козел» на этикетке пивной продукции, продолжили в УФАС. С таким подходом антимонопольный орган не согласился, резюмировали в службе.

Чем известен холдинг «Афанасий» В состав холдинга входит одноименный завод в Тверской области, работающий с 1976 года. Предприятие выпускает квас и пиво под брендами «Тверское», «Бархатное» и «Золотистое». Всего у ООО «Частная пивоварня «Афанасий» зарегистрирован 21 товарный знак. По итогам 2023 года чистая прибыль завода составила 107,89 млн руб., выручка — 4,13 млрд руб. В мае этого года на заводе «Афанасий» проводили обыски силовики. Причины не назывались, но ранее обыски из-за уклонения от налогов проводились на других пивоваренных предприятиях, в частности на Ипатовском заводе, выпускающем пиво «Живое», лимонады и энергетики Mirax.

Перспективы споров за бренды

Споры, связанные с запретом использования обозначений, схожих с зарегистрированными товарными знаками, — одни из самых популярных в сфере защиты интеллектуальной собственности, констатирует гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина. Наиболее «горячие» с точки зрения столкновения интересов, по ее словам, — отрасли пищевой продукции, алкогольных и безалкогольных напитков, FMCG, а также легкой промышленности.

Так, например, в феврале этого года производитель молочной продукции Viola обратился в арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением против местного УФАС, которое отказалось удовлетворить его жалобу против конкурента «Хладокомбинат Партнер». Эта компания, отмечали в Viola, начала выпускать йогурты в упаковке, дизайн которой копировал ее собственные продукты.

Для того чтобы принять решение, амурская антимонопольная служба попросила подписчиков своего телеграм-канала (сейчас это 130 человек) «выразить мнение относительно схожести упаковок товаров двух производителей» и ответить на вопрос, можно ли вместо йогурта Viola по ошибке приобрести продукцию «Фермерского подворья», запустив соответствующее голосование. В итоге большая часть принявших в нем участие решила, что «йогурты имеют стандартное решение по упаковке товара», то есть схожести нет.

В мае этого года суд отказал Viola в отмене решения УФАС, сейчас компания оспаривает это в апелляции, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Победа всегда зависит от фактического сходства обозначений, однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и «товаров-нарушителей», действительной вероятности ввода потребителей в заблуждение и, конечно, основательности аргументов сторон, подтверждающих эти обстоятельства, добавляет Акиншина. В частности, необходимо доказать, что спорные бренды реализуются на одном товарном рынке, потенциальный нарушитель намеренно действует для получения преимуществ в предпринимательской деятельности, а также то, что эти действия причиняют или могут причинить убытки либо ущерб деловой репутации конкурентам. Акиншина не исключает, что AB InBev Efes будет продолжать спор и попытается обжаловать решение арбитражного суда.