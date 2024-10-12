Продажи российских любовных романов выросли почти на 40%

Самым быстрорастущим направлением художественной литературы за первые девять месяцев 2024 года стали российские любовные романы. Эксперты объясняют это большим предложением таких книг и желанием аудитории «уйти от негатива»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Продажи российской сентиментальной прозы — так принято называть любовные романы, в которых особое внимание уделяется эмоциям главных героев, — по итогам девяти месяцев 2024 года выросли год к году на 39% в натуральном выражении. Такую статистику РБК представили в крупнейшей сети книжных магазинов «Читай-город». По данным Ассоциации книгораспространителей, всего в России 2,5 тыс. торговых книжных точек, «Читай-город» насчитывает 563.

Сентиментальная проза стала самым быстрорастущим жанром по динамике продаж. Как отмечают в пресс-службе «Читай-города», драйверами роста в категории стали «сильные авторы», в числе которых — Анна Джейн (самый издаваемый в России автор художественной литературы, по данным Российской книжной палаты за первое полугодие 2024 года), Ася Лавринович (на девятом месте в том же рейтинге) и Ана Шерри. «Большую часть читателей сегодня составляют те, для кого чтение — способ уйти от негативных событий, расслабиться, побыть наедине с собой, — комментируют в Сети. — Сентиментальная проза закрывает эту потребность, позволяя погрузиться в романтические и эмоционально насыщенные сюжеты. Также сентиментальная проза особенно популярна среди женщин, которые составляют 70% читательской аудитории».

На втором месте с заметным отставанием в динамике, по данным «Читай-города», находится российская фантастика, прибавившая в январе—октябре этого года 22% продаж в штуках относительно того же периода прошлого года. Далее следуют зарубежные детективы (плюс 13%) и популярная литература по психологии (плюс 11%).

Любовные романы попали и в топ самых быстрорастущих жанров художественной литературы и у издательства «Эксмо». Лидером продаж в этом сегменте стала книга «Все закончится на нас» Колин Гувер. В целом все направление художественной литературы год к году выросло на 9% в натуральном выражении, рассказал глава художественной редакции «Эксмо» Евгений Соловьев. Помимо романов, он также обращает внимание на рост сегментов фольклора (лидер продаж — «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна), биографий и мемуаров (лидер — «Маньяк Фишер. История последнего расстрелянного в России убийцы» Елизаветы Буты) и детективов (лидер — «Внутри убийцы» Майка Омера).

Художественная литература лидирует по росту продаж, соглашается и гендиректор издательской группы «Альпина» Александр Ильин. В штуках это направление по итогам трех кварталов прибавило 35%. Не теряют популярности и книги по психологии и саморазвитию: в 2024 году их отгрузки продавцам выросли на 15%.

Снижение продаж в «Читай-городе» по итогам девяти месяцев года показали манга (минус1,24%), фантастика для детей (минус 0,3%) и комиксы (минус 0,2%). Также на 0,15% сократились продажи российской исторической прозы. В «Альпине» обратили внимание на снижение интереса к книгам по инвестициям и финансам, объяснив это «негативной динамикой на российском фондовом рынке и высокими процентными ставками».

Что еще интересует читателей

В крупном московском магазине «Библио-Глобус» в лидерах по росту продаж находятся направления non-fiction (прикладная литература, основанная не на вымысле, а на фактах), что обусловлено целевой аудиторией и предложением. Наиболее существенным в «Библио-Глобусе» называют прирост продаж в сегменте «Психология» — более 20% в штуках. Аналогичную динамику показал раздел книг на иностранных языках. Жанров, демонстрирующих отрицательную динамику продаж, в магазине не фиксируют. Стагнация наблюдается в сегменте «детская литература». «Но это направление не выступает для «Библио-Глобуса» основным в работе, плюс сказывается отсутствие ярких новинок», — добавляют в пресс-службе магазина.

Бренд-директор издательства «Бомбора» (входит в группу «Эксмо-АСТ») Ирина Золина отмечает рост продаж книг, посвященных религии, досугу, хобби и истории. В целом рост non-fiction-литературы в 2024 году, по оценке «Бомборы», составил 5% в штуках и 17% в рублях.

Еще более заметный рост по этому направлению констатируют в «АСТ Нонфикшн» (также входит в группу «Эксмо-АСТ»): с января по сентябрь 2024 года рост продаж издательства составил в годовом выражении 23% в штуках и 31% в рублях. Наибольший вклад в продажи пришелся на книги по психологии (рост год к году плюс 30%), эзотерике (плюс 44%), медицине (плюс 61%). В штуках наблюдается незначительное снижение в таких нишах, как «естественные науки и математика» (минус 17%), «транспорт» (минус 10%) и «музыка и нотные издания» (минус 9%).

Какие книги пользуются спросом В «Библио-Глобусе» топ-5 книг по продажам по итогам девяти месяцев 2024 года выглядит следующим образом: Елена Вавилова «Нетворкинг для разведчиков. Как извлечь пользу из любого знакомства» (лидирует с 2022 года) Митрополит Тихон (Шевкунов) «Гибель империи. Российский урок» Габриэль Гарсиа Маркес «Увидимся в августе» Николай Цискаридзе «Мой театр. Книга вторая» Виктор Франкл «Сказать жизни «Да!»: Психолог в концлагере» Топ-5 популярных книг-новинок художественной редакции «Эксмо»: Мосян Тунсю «Система «Спаси-Себя-Сам» для Главного Злодея. Том 2» Питер Боланд «Убийства и кексики. Детективное агентство «Благотворительный магазин» Виктор Дашкевич «Демон из Пустоши. Колдун Российской империи» Ася Лавринович «Планы на лето» Ася Лавринович «Косточка с вишней» По данным «Альпины», одним из бестселлеров стала книга российского психолога Ильи Латыпова «Один на один с жизнью». Она поступила в продажу только в сентябре 2024 года, но первый тираж в 10 тыс. экземпляров уже распродан. Среди лидеров продаж «Альпина» выделяет также «Паттерны дизайн-менеджмента» Юрия Ветрова и «ChatGPT на каждый день» Дамира Халилова.

Что происходит с ценами на книги

Ситуация с ростом цен, а также показателями продаж книг в целом у участников рынка различается. Средняя стоимость книг в сети «Читай-город» в январе—сентябре 2024 года увеличилась незначительно — на 2,27%, достигнув 470,9 руб. по сравнению с 460,5 руб. в 2023 году. При этом компания фиксирует рост продаж книг на 1,9% в штуках и 9,8% в рублях в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Библио-Глобус» фиксирует более заметный рост цен: от 10% до 25% в зависимости от наименования книг (абсолютные цифры магазин не приводит). Среди факторов роста в пресс-службе «Библио-Глобуса» называют изменение расценок поставщиков, а также новые «правила рынка» — анализ стоимости на других торговых площадках и изучение собственной целевой аудитории.

Книги издательской группы «Альпина» за девять месяцев подорожали примерно на 10%, и это «только частично отражает рост себестоимости», рассказал Алексей Ильин. «В этом году существенно выросли затраты на бумагу, типографии, аренду складов и расчеты с правообладателями, — утверждает гендиректор группы. — Но мы по-прежнему стараемся удерживать цены для наших читателей на доступном уровне». «Альпина» также фиксирует рост продаж на 12% в рублях и на 13% в штуках. «В целом мы видим, что в среднем по книжному рынку цены на книги растут примерно на 10–12% в год, но читатели все чаще предпочитают покупать не дорогие книги в твердом переплете, а более дешевые варианты», — резюмирует Ильин.

Глава издательства «Росмэн» Борис Кузнецов отмечает обратный тренд. В деньгах по отношению к 2023 году издательство демонстрирует рост на 16–17%. Но в натуральном выражении продажи падают. «Мы переходим на более дорогие книги и исключаем дешевые издания, так как торговать ими сейчас невыгодно, — считает Кузнецов. — Потому средняя стоимость книги у нас выросла по отношению к прошлому году минимум на четверть».