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Лотереи поспорили в суде из-за прав на слово «Бинго»

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«Национальная лотерея» подала в суд из-за прав на слово «Бинго», принадлежащих «Столото». Истец считает, что общепринятые названия розыгрышей не должны принадлежать одному участнику рынка. Юристы видят шансы на удовлетворение иска
Фото: Romano Calabrese / Shutterstock
Фото: Romano Calabrese / Shutterstock

Компания «Спортивные лотереи», работающая под брендом «Национальная лотерея», обратилась в суд по интеллектуальным правам из-за товарных знаков «Бинго» и «Кено». Информация о поданных и принятых к производству исках содержится в базе картотеки арбитражных дел. Заявление по знаку «Бинго» было подано 19 февраля 2025 года, по «Кено» — еще в декабре 2024-ого, но до конца января находилось без движения.

Третьим лицом по обоим делам привлечена одна из структур конкурирующего лотерейного бренда «Столото» — АО «ТК «Центр». В 2021 году она зарегистрировала эти слова как собственные торговые марки. Исключительное право на «Бинго» будет действовать до 2029 года, на «Кено» — до 2031-ого. Ранее, как следует из материалов дела, «Национальная лотерея» пыталась возразить против предоставления правовой охраны этим товарным знакам в Роспатенте, но проиграла спор и теперь оспаривает это решение в суде.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Что такое бинго и кено

Бинго и кено — это популярные форматы лотерей. Бинго — розыгрыш, в котором игроку нужно заполнять карточку в соответствии с выпадающими случайным образом числами. Победителем становится тот, кто заполнит карточку первым — при традиционном проведении он должен выкрикнуть слово «бинго». В кено из 80 специальных нумерованных шаров разыгрываются 20. Выигрыш зависит от того, на сколько номеров в карточке участника была сделана ставка и сколько из них совпали с комбинацией тиража.

«Национальная лотерея» не претендует на товарные знаки «бинго» и «кено», заявили в пресс-службе «Спортивных лотерей», комментируя иски. Но компания считает, что эти обозначения «непосредственно описывают лотерею, ее вид и правила, включая сопутствующие лотерее товары и услуги». По этой причине такие товарные знаки не должны принадлежать какой-либо конкретной компании, считает представитель «Национальной лотереи». «Право на их использование должно оставаться свободным от исключительных прав третьих лиц, — настаивают в компании. — Необходимость использования указанных слов в лотерейной и прочих сферах может возникнуть у любого участника рынка для описания вида и назначения товаров и услуг».

«Национальная лотерея» уже получила отказ от Роспатента в досрочном прекращении прав «ТК «Центр» на товарный знак «Бинго», напоминают в пресс-службе «Столото». В самой компании поддерживают позицию Роспатента.

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Технологии и медиа
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Заявления «Национальной лотереи» имеют шансы на удовлетворение, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. В соответствии с первым пунктом статьи 1483 Гражданского кодекса, как объясняет эксперт, госрегистрация в качестве товарных знаков обозначений, вошедших в массовое употребление и являющихся общепринятыми символами и терминами, не допускается. «Оба слова — «Бинго» и «Кено» — общеупотребительны для числовых лотерей, а значит, они не могут быть зарегистрированы в качестве охраняемых элементов товарного знака», — резюмирует Пустовит.

Похожее мнение высказала и ведущий юрист юридической фирмы Intellect Анастасия Герман. «К общепринятым терминам относятся какие-либо лексические единицы, характерные для определенной сферы деятельности, а потому предоставление права использования таких терминов на исключительных началах недопустимо», — утверждает она. При этом вопрос о том, можно ли считать обозначение общепринятым, должен решаться применительно к тем товарам и услугам, для которых обозначение зарегистрировано, добавляет Герман. И в отношении «Бинго» и «Кено» применительно к розыгрышам и лотереям этот вопрос остается спорным. «Результат судебных дел будет зависеть в большей степени от доказательственной базы истца, — считает Герман. — Если удастся подкрепить свою позицию об общеупотребимости ссылками, например, на словарные статьи, данные соцопросов, то шансы оспорить решение Роспатента видятся высокими».

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
«Столото» Национальная лотерея Роспатент товарный знак
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