ФАС не учла замечания бизнеса к правилам предустановки российского софта

ФАС разработала проект постановления правительства, который определит, как производители гаджетов будут устанавливать российский софт на устройства. Ранее бизнес просил изменить концепцию закона, но его предложения не учли

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект постановления правительства, определяющий порядок установки отечественных программ на устройства. Документ размещен на портале проектов нормативных актов 14 февраля. Проект постановления уточняет положение принятого в декабре 2019 года закона об обязательной предустановке российских приложений на ввозимые в страну устройства. В нем не указывались типы устройств и виды ПО, обязательного к предустановке, а также сроки выполнения требования. Проект постановления уточняет эти детали. Так, из него следует, что российские приложения должны будут устанавливаться на гаджеты, продаваемые в России, поэтапно:

С 1 июля 2020 года требования станут обязательными для оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями.

С 1 июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков.

С 1 июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления.

Также поэтапно будут вводиться требования о том, что должны быть предустановлены:

С 1 июля 2020 года — поисковые системы и браузеры, а также картографические сервисы и навигаторы.

С июля 2021-го — мессенджеры, соцсети, электронная почта, антивирусы, а также программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре электронного правительства, приложение национальной платежной системы.

национальной платежной системы. С июля 2022-го — аудиовизуальные сервисы и приложения, обеспечивающие трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.

В проекте постановления правительства указано, что обязанность по предустановке лежит на изготовителе устройства, а также на иных лицах, в том числе «осуществляющих поставку и продажу технически сложных товаров на территорию России».