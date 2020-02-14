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ФАС не учла замечания бизнеса к правилам предустановки российского софта

ФАС разработала проект постановления правительства, который определит, как производители гаджетов будут устанавливать российский софт на устройства. Ранее бизнес просил изменить концепцию закона, но его предложения не учли
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект постановления правительства, определяющий порядок установки отечественных программ на устройства. Документ размещен на портале проектов нормативных актов 14 февраля. Проект постановления уточняет положение принятого в декабре 2019 года закона об обязательной предустановке российских приложений на ввозимые в страну устройства. В нем не указывались типы устройств и виды ПО, обязательного к предустановке, а также сроки выполнения требования. Проект постановления уточняет эти детали. Так, из него следует, что российские приложения должны будут устанавливаться на гаджеты, продаваемые в России, поэтапно:

  • С 1 июля 2020 года требования станут обязательными для оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями.
  • С 1 июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков.
  • С 1 июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления.

Также поэтапно будут вводиться требования о том, что должны быть предустановлены:

  • С 1 июля 2020 года — поисковые системы и браузеры, а также картографические сервисы и навигаторы.
  • С июля 2021-го — мессенджеры, соцсети, электронная почта, антивирусы, а также программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре электронного правительства, приложение национальной платежной системы.
  • С июля 2022-го — аудиовизуальные сервисы и приложения, обеспечивающие трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.

В проекте постановления правительства указано, что обязанность по предустановке лежит на изготовителе устройства, а также на иных лицах, в том числе «осуществляющих поставку и продажу технически сложных товаров на территорию России».

Опубликованный документ практически полностью повторяет концепцию реализации закона, которую ФАС представила в конце января участникам рынка. После этого представители профильных организаций направили в службу свои предложения и замечания к концепции. Российские разработчики софта просили ускорить исполнение закона. Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) в своем отзыве на предложенный ФАС документ указала, что сроки вступления в силу требований о предустановке ПО «чрезмерно затянуты». «На практике даже у производителей, выпускающих несколько категорий устройств из указанного перечня, работы по разным устройствам разделены, поэтому не возникает дефицита ресурсов при проработке вопросов предустановки», — говорили разработчики.

В то же время производители устройств предложили перенести срок начала предустановки софта на 1 января 2021 года. «К сожалению, ФАС не учла предложения индустрии. В итоге сроки реализации этапов закона (предустановка разных типов приложений на разные категории гаджетов. — РБК) стали более сжатыми, а требования по предустановке жестче, что ведет к серьезной нагрузке на всю отрасль», — сетует представитель РАТЭК Антон Гуськов. Он напомнил, что заводы в Китае сейчас работают в ограниченном режиме в связи с распространением коронавируса, и неясно, сколько еще продлится карантин. «В этих условиях производителям нужно найти разработчиков подходящего софта, заключить с ними договоры, провести тестирование. И это только первый вариант проекта постановления, на его утверждение также потребуется время. Не исключаю, что к лету на рынке произойдет коллапс из-за всех озвученных причин», — указал он.

В требованиях к софту определено, что предустановленное приложение должно иметь не менее 100 тыс. скачиваний и 100 тыс. уникальных пользователей в месяц. «Очевидно, что эти требования направлены на поддержку крупных разработчиков, которые и так занимают практически монопольное положение на рынке, а не на небольшие стартапы, которые теперь останутся «за бортом», — заключил Гуськов.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: разработчик приложений, электроника, Правительство, ФАС
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