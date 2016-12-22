Старую версию «Ангары» для Восточного построят вопреки словам Рогозина

Космический центр имени Хруничева начал работу по изготовлению тяжелой ракеты «Ангара-А5», запуск которой намечен на 2021 год. Ранее Дмитрий Рогозин говорил, что для запуска соберут «Ангару-А5М»

Дмитрий Рогозин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Космический центр имени Хруничева начал изготовление тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», которую планируется запустить с космодрома Восточный в 2021 году. Об этом «РИА Новости» сообщили в дирекции по коммуникациям Космического центра.

«Началась работа с кооперацией по изготовлению и поставке материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий для сборки ракеты-носителя «Ангара-А5», — приводит агентство сообщение Космического центра в ответ на вопрос о начале разработки ракеты типа «Ангара» для первого пуска с Восточного.

В июне вице-премьер Дмитрий Рогозин говорил, что в 2021 году планируется запуск модернизированной версии РН «Ангара-А5М», однако из сообщения Центра имени Хруничева следует, что речь о производстве модернизированный ракеты пока не идет. В конце лета Рогозин анонсировал переход Центра им.Хруничева от разработанных еще в СССР «Протонов-М» к производству новых тяжелых ракет. В марте он говорил, что принято решение «немедленно открыть работы по модернизации «Ангары». В планах было облегчение ракеты и увеличение ее тяги.

По госконтракту с Роскосмосом Центр им.Хруничева должен изготовить три ракеты: первая должна быть запущена до мая 2021-го, вторая — в 2024 году, третья — в 2025-м. Инфраструктуру на Восточном под запуск тяжелых ракет начнут создавать весной этого года.

Пока что «Ангара-А5» летала лишь один раз — в 2014 году. Второй запуск намечен на 2018 год с космодрома в Плесецке. В семейство ракет «Ангара» входят носители разных классов — легкая «Ангара-1.2», средняя «Ангара-А3» и тяжелая «Ангара-А5». Они могут выводить на опорную орбиту от 3,5 до 24 т полезной нагрузки.