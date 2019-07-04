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СМИ узнали о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье
Это необходимо для актуализации правил использования оборудования сотовой связи. Действующие сейчас нормы зачастую морально устарели, считают в Минкомсвязи
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.

Исследования продлятся больше года, они включают как стендовые испытания 5G, так и проверку влияния данной технологии на животных. В результате эксперты должны определить допустимый уровень электромагнитного излучения, который в дальнейшем используют в санитарных правилах и нормативах для сотой связи.

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Проект финансирует правительство Москвы, его техзадание разработал Департамент информационных технологий столицы, рассказал представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. Он отметил, что действующие в России санитарные правила по сотовой связи одни из самых жестких в мире, но вместе с тем зачастую они морально устарели.

Согласно СанПиН, максимальный допустимый уровень воздействия электромагнитного поля на человека в полосах сотовой связи составляет 10 мкВт на квардратный сантиметр, тогда как в странах Азии, Европы и США он установлен на уровне от 200 до 1 тыс. мкВт.

После завершения исследований, действующие в России нормы могут смягчить, считает глава проектов «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин. В качестве примера он указал на Японию, где более свободные требования и плотные сети связи. Однако, данная страна занимает лидирующие позиции в рейтинах здоровья населения и развития IT.

Авторы техзадания указали, что результаты исследования необходимо сделать объектом публичного обсуждения, во время которого эксперты отрасли выскажутся по поводу радиофобии, то есть боязни электромагнитного излучения.

По мнению Новикова, среди граждан России эта фобия сильна, и она может вырасти по мере развития в стране 5G-сетей. Исследование призвано объяснить, что вреда от 5G не больше, чем от Wi-Fi, а излучение вышек, как правило ниже, чем от смартфона, рассказал он.

Автор: Константин Нагаев
Теги: 5G, исследование
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