СМИ узнали о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье

Это необходимо для актуализации правил использования оборудования сотовой связи. Действующие сейчас нормы зачастую морально устарели, считают в Минкомсвязи

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Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.

Исследования продлятся больше года, они включают как стендовые испытания 5G, так и проверку влияния данной технологии на животных. В результате эксперты должны определить допустимый уровень электромагнитного излучения, который в дальнейшем используют в санитарных правилах и нормативах для сотой связи.

Проект финансирует правительство Москвы, его техзадание разработал Департамент информационных технологий столицы, рассказал представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. Он отметил, что действующие в России санитарные правила по сотовой связи одни из самых жестких в мире, но вместе с тем зачастую они морально устарели.

Согласно СанПиН, максимальный допустимый уровень воздействия электромагнитного поля на человека в полосах сотовой связи составляет 10 мкВт на квардратный сантиметр, тогда как в странах Азии, Европы и США он установлен на уровне от 200 до 1 тыс. мкВт.