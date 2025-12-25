Читатели РБК рассказали об использовании мессенджеров после блокировок

После ограничений Роскомнадзора большинство опрошенных РБК читателей решили не отказываться от привычных мессенджеров, но часть респондентов перестали использовать функцию звонков

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Большинство участников опроса, проведенного РБК, продолжили пользоваться привычными мессенджерами после решения Роскомнадзора ограничить голосовые звонки в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Telegram.

73% респондентов ответили, что продолжают использовать их частично — без звонков. 49% теперь совершают обычные звонки по телефону, 33% звонят, как раньше, обходя блокировку.

24% перешли на российские мессенджеры, 10% используют соцсети и платформы со встроенными чатами. Вариант ответа «Другое» выбрали 3%, всего на вопрос «Какие способы связи вы теперь используете?» ответили 1976 человек (учитывались все подходящие ответы).

На вопрос о том, как частичная блокировка мессенджеров повлияла на их жизнь, ответили 2055 человек. 39% респондентов отметили, что столкнулись с трудностями в рабочих вопросах. Еще 35% сообщили, что хотя и сталкивались с блокировками, но смогли найти альтернативные способы общения. При этом 26% стали меньше общаться с друзьями, а каждый четвертый (25%) — реже поддерживать связь с родственниками.

Опрос читателей в конце года РБК проводит в четвертый раз. В 2025 году он проводился в период со 2 по 15 декабря. Отвечать на вопросы читатели могли на площадках РБК — на сайте и в телеграм-каналах. Опрос состоял из 31 вопроса, поделенного на четыре смысловых блока: информационные итоги;

работа, доходы, расходы;

финансы, налоги, блокировки;

события и повседневность.

Роскомнадзор ограничил звонки в WhatsApp и Telegram в августе. Ведомство объяснило ограничение тем, что эти мессенджеры стали инструментами для мошенничества, вымогательства, а также вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

22 декабря Роскомнадзор пригрозил WhatsApp полной блокировкой, поскольку, согласно заявлению ведомства, мессенджер продолжает нарушать законодательство России. WhatsApp, в свою очередь, выступил с заявлением о том, что намерен бороться за свою российскую аудиторию. По данным мессенджера, потенциальная блокировка может коснуться более 100 млн пользователей из России.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский 23 декабря раскрыл судьбу Telegram на фоне предупреждения WhatsApp. По его словам, говорить о полной блокировке мессенджера пока рано.

Из-за проблем в работе мессенджеров российские пользователи WhatsApp и Telegram в декабре подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры. 42 истца просят признать незаконными и необоснованными действия ведомств по частичному ограничению звонков. Истцы утверждают, что ограничения нарушают их конституционные права.