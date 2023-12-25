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Технологии и медиа ,  
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В «Яндексе» объяснили пропажу названия Эгейского моря с карты

«Яндекс» объяснил технической ошибкой пропажу названия Эгейского моря с карты
В «Яндексе» сообщили, что при обновлении схемы Эгейское море «оказалось не в своей части и перекрыло острова», поэтому название пропало. Компания пообещала, что оно скоро вернется
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Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Название Эгейского моря перестало отображаться на «Яндекс.Картах», в том числе при масштабировании, из-за технической ошибки, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Яндекс» заявил, что технически для удобства рендеринга мировая карта разделена на части, несколько из них стыкуются в районе Эгейского моря. «При обновлении схемы произошла техническая ошибка и географическое название на время пропало, потому что оказалось не в своей части и перекрыло острова», — сообщили в компании.

В «Яндексе» отметили также, что подобные ошибки периодически возникают, их исправляют, когда их выявит служба тестирования. Там пообещали, что название Эгейского моря появится в ближайшее время.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Эгейское море можно найти непосредственно через поиск. Названия соседних морей отображаются на карте. Также только через поиск можно найти остров Лесбос.

В августе 2017 года сервис частично перестал отображать остров Сахалин. Его было видно на карте при приближении на 100 км, однако при изменении масштаба карты и отдалении на 300 км остров исчезал. Компания объяснила это техническим сбоем. Информагентства обратили внимание, что он совпал с пуском баллистической ракеты с территории КНДР.

Летом 2022 года на «Яндекс.Картах» перестали отображаться границы стран, остались только названия и границы регионов. В компании объяснили это смещением акцента на «природные объекты».
 

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Яндекс.Карты» Яндекс Эгейское море
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