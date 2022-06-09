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«Яндекс» объяснил исчезновение границ государств на своих картах

Теперь на картах не отображаются границы стран — только названия и границы регионов. В «Яндексе» объяснили это смещением акцента на «природные объекты»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В «Яндекс.Картах» исчезли границы государств, поскольку карта теперь станет физико-географической с акцентом на природных объектах, сообщили РБК в пресс-службе компании. На то, что на картах больше не отображаются границы — в частности России с соседними странами — обратили внимание в соцсетях.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — рассказали в компании.

Задачей сервиса в «Яндексе» назвали отображение «мира вокруг», помощь пользователям в поиске организаций и мест поблизости, общественного транспорта и построении маршрутов. «На карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные, характерные для такого (физико-географического. — РБК) типа карт. Изменения будут появляться постепенно», — добавили в компании.

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В феврале, после признания российским президентом Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик, опрошенные РБК эксперты предупредили картографические сервисы о рисках, связанных с отображением этих регионов. Хотя в российском и зарубежном законодательстве не предусмотрена юридическая ответственность за обозначение спорных территорий, для их владельцев существует потенциальная угроза санкций. Среди последствий также назывались давление со стороны пользователей и отказ западных инвесторов от акций компании в случае изменения статуса территорий.

В 2014 году, после присоединения Крыма к России, «Яндекс» обновил сервис «Карты» таким образом, что для пользователей, находящихся в России, полуостров отображался как территория России, а для находящихся на Украине — как территория Украины. Google на своих картах также отобразил границу между Украиной и Крымом в связи с тем, что в тех странах, где у компании есть локализованные версии «Карт», она соблюдает местные законы по отображению границ и использованию тех или иных названий.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
«Яндекс.Карты» государственная граница
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