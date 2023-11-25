Греф предположил два сценария развития искусственного интеллекта

При этом глава Сбербанка отметил, что никто не может сказать, к чему приведет развитие искусственного интеллекта

Никто не может сказать, к чему приведет развитие искусственного интеллекта (ИИ), заявил РБК глава Сбербанка Герман Греф, предположив при этом два сценария.

По его словам, ИИ может взять на себя большое количество функций и тогда людям придется работать меньше, а зарабатывать они будут больше.

«Или будет создано еще больше рабочих мест другого качества, и люди будут придумывать больше видов деятельности, бизнеса, занятий. И это приведет к еще большей нехватке трудовых ресурсов», — считает Греф.

Глава Сбера не стал комментировать ситуацию вокруг увольнения основателя OpenAI (создатель бота ChatGPT) Сэма Альтмана. Агентство Reuters сообщало, что накануне увольнения Альтмана с поста генерального директора несколько штатных исследователей направили совету директоров письмо с предупреждением о важнейшем открытии в области ИИ, которое потенциально может угрожать человечеству.

«Мы, конечно, следили за этим конфликтом. Но я не могу строить умозаключения на основе непубличной информации — вся информация, которая опубликована, основана на слухах. Но знаю, что, скорее всего, конфликт возник не на пустом месте. У нас в команде идут такие же обсуждения. Есть всегда конфликт между теми, кто разрабатывает его [ИИ], и теми, кто отвечает за его безопасность и доверенность. Конечно, кто-то хочет быстрее вводить его в промышленную эксплуатацию. А кто-то говорит, что мы должны сначала создать систему, которая позволит: а) на 100% контролировать, б) отвечать за результаты его внедрения», — указал Греф.

Он отметил, что OpenAI идет немного впереди всех, и предположил, что разработчики «коснулись каких-то новых функций ИИ, которые заставили их задуматься и поставить на первое место проблемы безопасности». «Выглядит эта ситуация как вполне реальная. Но комментировать этот конфликт я не готов, потому что достоверных источников нет», — заключил глава банка.

Альтман был уволен 17 ноября. OpenAI обвинила его в том, что он «не был откровенен» в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять свои обязанности. С решением не согласились сотрудники компании. Они призвали совет директоров уйти в отставку и пригрозили в случае отказа восстановить Альтмана на посту гендиректора перейти работать в Microsoft. В итоге через несколько дней после увольнения Альтман вернулся в компанию.

Накануне президент Владимир Путин на конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») пошутил про увольнение главы Сбербанка из-за развития ИИ. Путину на мероприятии рассказали, что специалисты работают над автоматизацией функций высшего менеджмента банка с помощью решений на базе искусственного интеллекта. «Копаешь сам себе», — сказал глава государства, обращаясь к Грефу.