Reuters узнал о прорыве в области ИИ в OpenAI перед увольнением Альтмана

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Накануне увольнения Сэма Альтмана с поста гендиректора OpenAI несколько штатных исследователей компании направили совету директоров письмо с предупреждением о важнейшем открытии в области искусственного интеллекта (ИИ), которое потенциально могло бы угрожать человечеству. Об этом со ссылкой на два осведомленных источника сообщает Reuters.

По их словам, это письмо стало «последней каплей» в длинном списке жалоб совета директоров к Альтману и в конечном итоге привело к его увольнению. Один из собеседников агентства уточнил, что исполнительный директор Мира Мурати в разговоре с сотрудниками упоминала о проекте под названием Q* (произносится как Q-Star), о котором, вероятно, и шла речь в том письме.

Другой источник рассказал, что проект Q* может стать прорывом в поиске сверхинтеллекта, также известного как общий искусственный интеллект (AGI). По его словам, Q*имеет огромные вычислительные ресурсы и уже может решать школьные математические задачи.

Reuters напоминает, что математика — это передовой рубеж развития генеративного ИИ. В настоящее время генеративный ИИ хорошо умеет писать и переводить, статистически предсказывая следующее слово, однако ответы на один и тот же вопрос могут сильно различаться. Но способность заниматься математикой (где есть только один правильный ответ) подразумевает, что у ИИ будут более широкие способности к рассуждению, напоминающие человеческий интеллект.

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