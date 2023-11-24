Песков предсказал, что нейросеть может заменить его на брифингах в Кремле
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после ознакомления с нейросетевой моделью «Сбера» GigaChat не исключил, что искусственный интеллект мог бы заменить его на брифингах в Кремле.
Такое предположение, как сообщает ТАСС, он сделал перед началом конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Центре международной торговли.
Песков знакомился с актуальными разработками в области искусственного интеллекта и задал GigaChat вопрос: «Что рассказать детям в рамках марафона общества «Знание»?» Нейросеть предложила ему провести викторину по истории и географии или мастер-класс по созданию национальной одежды, а также организовать конкурс рисунков или фотографий.
«Жалко у вас политика не включена. Он бы в Кремле брифинг вместо меня проводил каждое утро», — сказал пресс-секретарь президента.
В апреле 2023 года лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов попросил генпрокурора Игоря Краснова дать оценку изображениям, которые создала другая нейросеть «Сбера» — Kandinsky. ТАСС писал со ссылкой на копию письма парламентария, что, по его мнению, при тестировании нейросеть генерировала ответы на запросы о России, способствующие «формированию ее негативного образа и положительного образа недружественных стран».
«В частности, при запросах со словом «российский», «Россия», «русские» и даже «российский флаг», «флаг Российской Федерации» ни разу не была сгенерирована картинка в цветах флага Российской Федерации, состоящего из трех полос. При этом при запросе «флаг Украины» и «флаг Америки» картинки полностью соответствуют цветам и дизайну флагов указанных стран», — подчеркивал Миронов. По его мнению, создатели нейросети использовали разработки недружественных государств, ведущих информационную войну против России.
В ноябре глава «Сбера» Герман Греф сообщил, что разработчиков компании вызвали в прокуратуру из-за этого случая.
«Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом. Мы тут же остановили определенные вещи — символы государственные она не генерит уже, она генерит картинку, заранее заданную», — сказал он.
Разработчики, по словам Грефа, «закрутили настройки безопасности», однако модель в общем доступе потеряла 12% в креативности и точности.
Греф подчеркнул, что компаниям при разработке ИИ требуется помощь государства «в снисхождении и понимании». «Мы как дети пока здесь, — нас сильно не судить», — заявил он тогда.
Развитие искусственного интеллекта, по мнению Грефа, сильно зависит от государства, «поэтому первое и самое главное — постараться эту сферу не зарегулировать». «Это самое большое, что государство может сделать», — отметил глава «Сбера».
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