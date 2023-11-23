Российские издатели столкнулись с новой волной блокировок в Google

Ряд российских издателей перестали получать трафик из рекомендательного сервиса Google. Проблему могла вызвать как ошибка обновления, которая затронула ресурсы и в других странах, так и целенаправленное сокращение

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

О новой волне блокировки в сервисе Google Discover РБК рассказали несколько источников, близких к российским издателям. Этот сервис встроен в поиск Google и позволяет пользователям браузера Chrome на устройствах Android видеть контент, подобранный с учетом их интересов. По сути, это персонализированная лента новостей Google, но помимо статей СМИ она может включать материалы блогеров и другой контент. Пользователи видят его в приложении и браузере Google еще до ввода поискового запроса.

По словам двух собеседников, в частности в Discovery были заблокированы сайты «Комсомольской правды» (КП) и «Царьграда», что негативно повлияло на их общее число посетителей. Показатели КП в сервисе Liveinternet упали с 6,4 млн в начале ноября до 3,7 млн, число просмотров — с 16 млн до 6,5 млн. «Царьград», по словам одного из собеседников РБК, в октябре получал от Google Discover от 100 тыс. до 1 млн пользователей. Информация об общей статистике для этого сайта закрыта.

Также блогеры «Дзена» в телеграм-каналах начали жаловаться на то, что больше не видят карточки своих материалов в рекомендациях.

При этом один из источников РБК отметил, что контент «Царьграда» и «Комсомольской правды» был заблокирован в Discover сразу после начала специальной военной операции, но оба издания нашли возможности продолжить получать трафик из рекомендательного сервиса Google. В марте 2022 года Google заблокировал в своих новостях и рекомендациях контент государственных СМИ из России, а впоследствии и ряда частных изданий.

Главный редактор «Комсомольской правды» Олеся Носова сообщила РБК, что у издательского дома было несколько развлекательных проектов, собиравших трафик из Discover. «Неделю назад Google действительно их забанил, — отметила Носова. — Но на основных разделах на сайте KP.RU это не отразилось. Даже без подпитки из Discover «Комсомольская правда» по итогам недели и месяца по-прежнему находится на первом месте среди российских СМИ в LiveInternet и по мировой, и по российской аудитории».

Представитель «Дзена» сообщил, что зафиксированное в третьем квартале 2023 года «снижение трафика из Google Discover, связанное, вероятно, с обновлением алгоритмов агрегатора», практически «не повлияло на актуальные аудиторные показатели платформы». В ноябре колебаний не было вовсе, уточнил он. Представитель привел данные Mediascope, по которым дневная аудитория «Дзена» в третьем квартале этого года составила 31 млн пользователей.

РБК направил запрос в «Царьград».

С чем связаны проблемы

С начала осени Google выпустил шесть обновлений алгоритмов Discover, последние — 2 и 8 ноября. После этого с трафиком, который российские издатели получали за счет переходов по ссылкам из Discover, начали происходить аномалии, говорит один из собеседников РБК: у одних он резко снизился, у других — неожиданно вырос. Он отметил, что в Discover была постоянная аудитория размером 5–6 млн пользователей, но после обновления алгоритма она начала снижаться. По данным Liveinternet, общее число пользователей Google Discover c начала ноября к настоящему времени снизилось с 5 млн до 4,2 млн, а число просмотров — с 16 млн до 12 млн.

При этом проблемы с обновлением фиксировались не только в России, но и в других странах. Об этом, в частности, писала Лили Рэй, старший директор по SEO (с англ. — продвижение сайтов в поисковых системах) и руководитель отдела органических исследований маркетингового агентства Amsive. Она указывала, что обновления наносят ущерб эффективности поиска и трафика Google Discover не только новостным сайтам, но и ресурсам, посвященным развлечениям, технологиям, спорту и др. В середине ноября она провела опрос в соцсети X (ранее Twitter) среди специалистов по SEO, были ли у них проблемы с трафиком из-за обновлений. «Десятки владельцев сайтов со всего мира» поделились скриншотами, на которых показано, что их трафик от Google Discover снизился с тысяч или миллионов кликов в месяц до нуля и с тех пор не восстановился. Некоторые отмечали, что после обновлений их сайты стали недоступны в определенных странах или регионах.

Поскольку большинство сайтов зарабатывают на рекламе, респонденты указали на резкую потерю доходов из-за обновлений. Кроме того, некоторые владельцы сайтов столкнулись с тем, что их исходный контент заменялся в результатах поиска Google другими сайтами, которые копировали или перехешировали их контент.

Среди отреагировавших на опрос был в том числе представитель Google по вопросам поиска Дэнни Салливан. Он написал, что в Discover была выявлена ошибка, ее устранили в октябре, поэтому приводимые участниками опроса данные с ней не связаны. Он призвал всех, у кого возникли проблемы, поделиться информацией о них с Google.

Какие особенности у трафика в России

Руководитель команды, консультирующей СМИ по привлечению трафика, Максим Милютин отметил, что массовая блокировка российских издателей началась 8 ноября. Тот факт, что у некоторых российских изданий трафик из Discover ушел в ноль, а не просто снизился, по его словам, означает, что они были заблокированы. Милютин считает, что у произошедшего могла быть политическая подоплека: часть изданий были заблокированы из-за аффилированности с крупными российскими медиахолдингами, которые Google заблокировал ранее. Кроме того, три недели назад вышла статья Bloomberg, в которой Google обвинили в распространении пророссийского контента, напомнил Милютин.

В то же время он отметил, что многие заблокированные издания намеренно не публиковали контент, связанный со специальной военной операцией, и занимались строго развлекательной и общественной повесткой. «И наоборот, мы видим примеры, что некоторые небольшие региональные игроки как получали ярко-политический трафик из Discover, так и получают», — дополнил Максим Милютин. Он отметил, что иногда Google пессимизирует издания с контентом на грани фола. «Но после ноябрьских изменений стало понятно, что были заблокированы также ресурсы, контент которых никоим образом нельзя обозначить как «желтый» или вводящий в заблуждение, и, наоборот, небольшие региональные проекты, которые не стесняются гороскопов и другого популярного контента, после апдейта смогли даже подрасти», — рассказал Милютин.

Сокращение трафика из Google не имеет значительного влияния на доходы издателей, считает директор по цифровым технологиям рекламного агентства NMi Group Анна Планина. «Если говорить о новостных изданиях — их трафик кратно вырос в марте 2022 года из-за востребованности новостного контента и блокировки ряда СМИ и остается высоким, они стали основными бенефициарами событий, — отмечает она. — Хуже обстоят дела у лайфстайла, но значительного снижения у оставшихся «в живых» ресурсов мы не видим». Изменение повестки, блокировка ряда СМИ и развитие Telegram, откуда пользователи все активнее потребляют новости, влияют на трафик и доходы издателей значительно серьезнее, чем сокращение трафика из Google, резюмируют в NMi.

Представитель холдинга Independent Media (выпускает в России Voice, The Symbol, «Правила жизни» и другие крупные журналы лайфстайл-направления) заверил РБК, что компания «пока не видит снижения цифр» по своим ресурсам: «На текущий момент все колебания не превышают статистическую погрешность и никак не отражаются ни на наших совокупных охватах, ни на монетизации».