Суд оштрафовал Google на ₽4 млн за отказ удалить фейки о военной операции
Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google на 4 млн руб. за неудаление недостоверных сведений о российской спецоперации на Украине и другой запрещенной в России информации, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.
«Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП <...> и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб.», — огласила решение судья.
По данным из карточек дел в базе суда, протоколы в отношении Google составили по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещенной информации) и ч. 5 той же статьи (повторное совершение этого правонарушения).
Согласно материалам дела, на которые ссылается ТАСС, ранее Google уведомили о необходимости удалить с YouTube видеоролики с информацией, направленной на дискредитацию российской армии.
Российские суды не раз штрафовали Google за неудаление запрещенной информации. В октябре, говоря о возможной блокировке YouTube в России, глава Роскомнадзора Андрей Липов подчеркивал, что сервис популярен у российских пользователей, и потому ведомство старается сохранять баланс в этом вопросе. «Вопрос стоит о разумности мер — мы получим больше негатива или позитива от того, что YouTube будет заблокирован», — отмечал Липов.
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