Компания братьев из Вологды вошла в тройку самых успешных издателей игр

Как App Annie составляет рейтинг издателей App Annie создает свой рейтинг на основе данных о доходах разработчиков от платных загрузок и покупок внутри их приложений в магазинах iOS App Store и Google Play. При этом не учитываются доходы разработчиков от рекламы в приложениях и подписок, распространяемых не через магазины приложений. Известно, что поступления от рекламы невелики — Playrix, например, в 2019 году зарабатывала на ней лишь 3% от общей выручки.

Что обеспечило скачок Playrix

Playrix сумела за год подняться в глобальном рейтинге разработчиков на четыре позиции благодаря своим казуальным играм Gardenscapes и Fishdom, не требующим особых навыков от игрока и рассчитанным на широкую аудиторию, указывают аналитики App Annie.

Gardenscapes разработчики выпустили еще в 2016 году, по ее сюжету дворецкий восстанавливает фамильный сад. Только за январь 2021 года пользователи Android скачали ее 11 млн раз, а iOS — 2 млн, что принесло создателям $48 млн, следует из открытых данных сервиса Sensor Tower.

Fishdom, в которой пользователю нужно украсить аквариум, в январе 2021 года скачали 6 млн раз на Android и 1 млн на iOS, что обеспечило $26 млн.

Как признала сама компания, она воспользовалась снижением цен на размещение рекламы во время пандемии и расширила свой маркетинг. В результате доходы Playrix от загрузок игр и покупок внутри них выросли до $1,75 млрд за восемь месяцев 2020 года, а ежемесячное число игроков увеличилось до 180 млн человек.

Как развивается рынок мобильных игр

Playrix основали братья Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в Вологде. Они зарегистрировали компанию еще в 2004 году, будучи студентами Вологодского педагогического института. Сейчас головной офис Playrix находится в Ирландии. В прошлом году Bloomberg оценивал состояние Бухманов в $3,9 млрд на каждого.

Playrix с 2017 года входит в число лидеров европейских разработчиков мобильных игр. В 2020 году она заняла первое место в этом регионе, кроме нее в двадцатку вошли еще три российские компании: Mail.ru Group, Nexters и MyTona (с 2018 года доля в Nexters принадлежит Бухманам).

Успех компании связан с тем, что она выпускает простые казуальные игры, объяснил продюсер разработчика игр Pixonic Максим Фомичев. Он напоминает, что в 2015 году в мире было около 2 млрд игроков, к 2020 году их число выросло до 2,7 млрд и для большинства из них казуальные игры становятся первым, во что они играют. Однако утверждать, что за казуальными играми будущее, на примере Playrix неверно, считает Фомичев. Каждый регион имеет свою специфику, и если Запад действительно больше тяготеет к казуальным играм, то Восток склоняется к более сложным, обозначаемым термином midcore (такова, например, Fortnite от американской Epic Games).

На этой неделе Nexters, создатель игры Hero Wars, объявила о сделке с Kismet Acquisition One Corp. Ивана Таврина. Через эту уже торгующуюся на NASDAQ компанию будет создана совместная структура c заявленной стоимостью $1,9 млрд. Братья Бухманы и основатели Nexters Андрей Фадеев и Борис Герцовский передадут в совместную структуру свои 92% в компании, получив за это $150 млн. Еще $150 млн будут инвестированы в развитие Nexters.

В 2020 году глобальный рынок игр оценивался Newzoo в $174,9 млрд, к 2023 году он может достичь, по прогнозу, $217,9 млрд. Объем российского рынка видеоигр и киберспорта в 2019 году достиг $2,1 млрд, по оценке PwC. По прогнозу аналитиков компании, к 2024 году он вырастет до $2,8 млрд.