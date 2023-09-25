ФАС возбудила дело против «МегаФона» из-за повышения тарифов

Поводом стало повышение тарифов оператором на услуги связи в среднем на 10,24% для более 8,2 млн абонентов, пояснили в ведомстве. В октябре прошлого года ФАС завела другое дело против «МегаФона» и признала рост необоснованным

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении оператора связи «МегаФон», ему грозит штраф, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Поводом стало повышение тарифов на услуги связи в этом году для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%. Оператор связывал это с ростом затрат.

Однако, как напомнили в ФАС, в декабре 2022 года было начато расследование из-за повышения тарифов рядом операторов. Ведомство сочло обоснованным рост тарифов у «Теле2» и «Билайна», после того как компании предоставили антимонопольной службе подтверждения роста затрат на сеть. В то же время финансовая отчетность «МегаФона» свидетельствует о «значительном снижении расходов оператора и росте чистой прибыли», указали там.

«В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО «МегаФон» нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В «МегаФоне» РБК заявили, что пока не получали официального уведомления от ведомства.

В октябре прошлого года ФАС уже возбуждала антимонопольное дело против «МегаФона», после того как в мае того же года оператор повысил тарифы для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. В декабря антимонопольное ведомство установило, что компания необоснованно повысила стоимость услуг: «Рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи». «МегаФону» было предписано снизить тарифы «до экономически обоснованного уровня». «Мы представили в ведомство полное обоснование повышения тарифов, в том числе детальную информацию о росте затрат компании на оказание услуг. Принимать решение о дальнейших шагах мы будем после получения и изучения мотивировочной части решения ФАС», — заявил тогда оператор в ответ на решение ФАС.