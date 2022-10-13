ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов
ФАС возбудила дело в отношении оператора связи «Мегафон», говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Причиной стало повышение цен на тарифы, которое ведомство сочло необоснованным.
В мае «Мегафон» повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%, констатирует ФАС. Это повышение превысило уровень потребительской инфляции, зафиксированный Росстатом на тот момент.
«Ведомство пришло к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей. В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО «Мегафон» дело по признакам нарушения п.1 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении.
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