Прокуратура Парижа анонсировала заявление по делу Дурова

Прокуратура Парижа сообщила, что сделает заявление по делу Дурова 26 августа

Павел Дуров (Фото: durov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Прокуратура Парижа, которой передали дело задержанного основателя Telegram Павла Дурова, сообщила журналистам, что планирует сделать заявление для прессы в связи с ситуацией завтра, 26 августа.

«Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра», — передает ТАСС заявление прокуратуры.

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