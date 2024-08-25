Прокуратура Парижа анонсировала заявление по делу Дурова
Прокуратура Парижа, которой передали дело задержанного основателя Telegram Павла Дурова, сообщила журналистам, что планирует сделать заявление для прессы в связи с ситуацией завтра, 26 августа.
«Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра», — передает ТАСС заявление прокуратуры.
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