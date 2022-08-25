«Роскосмос» завершил испытания «царь-двигателя» для ракеты «Союз-5»

Испытания «царь-двигателя», предназначенного для ракеты «Союз-5», прошли штатно и подтвердили заложенные техническим заданием характеристики, сообщил «Роскосмос». Пуск ракеты запланирован на конец 2023 года

Фото: «Роскосмос»

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») успешно завершились испытания двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя «Союз-5», говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

В рамках испытаний было подтверждено соответствие характеристик двигателя требованиям технического задания.

«В рамках программы испытаний самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире (его тяга составляет 800 т) проработал суммарно 1461 секунду за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда», — сообщил «Роскосмос».

По словам гендиректора «Энергомаша» Игоря Арбузова, эти испытания фактически были испытаниями «на ресурс» всей машины — систем управления двигателем и аварийной защиты, а также модернизированных агрегатов и узлов.

«Союз-5» — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским «Зенитам» в РКК «Энергия». Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 т полезного груза. Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ. Двигатель РД-171МВ является модернизированной версией двигателя РД-171М, использовавшего в ракете-носителе «Зенит», он предназначен для новых «Союзов».

О том, что РД-171МВ конструкторы называют «царь-двигатель», рассказывал в феврале 2019 года Дмитрий Рогозин, который тогда возглавлял «Роскосмос». Производство двигателей запустили в сентябре того же года.

Первый запуск «Союза-5» с кораблем и экипажем на борту запланирован на 2023 год. Однако в начале июля 2022 года глава госкорпорации допустил, что сроки запуска могут сдвинуть, если на космодроме Байконур в Казахстане, откуда планируют запустить ракету, задержатся работы по реконструкции стартовых комплексов.

Читайте на РБК Pro Pro Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Статьи Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Прогнозы Pro Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции Статьи Pro Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Кейсы Pro «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта Статьи Pro Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов Статьи Pro В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам Исследования

На Байконуре есть две площадки, откуда раньше запускали «Зениты». Одна из них была разрушена во время пуска, другая находится в хорошем состоянии, рассказывал Рогозин. После ее реконструкции оттуда смогут запускать новые «Союзы». «Ракета будет готова у нас, по сути дела, к концу 2023 года, как мы и планировали. Если казахстанская сторона задерживает часть своих работ, это означает, что пуск уйдет на 2024 год», — говорил он тогда.

С середины июля госкорпорацию «Роскосмос» возглавляет Юрий Борисов.