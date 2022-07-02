Рогозин допустил задержку пуска «Союза-5» из-за Казахстана

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Перенос запуска ракеты «Союз-5» с космодрома Байконур в Казахстане возможен, если задержатся работы по реконструкции стартовых комплексов со стороны Казахстана в рамках проекта «Байтерек», заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

Проект «Байтерек» подразумевает модернизацию двух существующих стартовых площадок, с которых раньше запускали советские ракеты «Зенит». Одна из площадок была разрушена во время пуска, другая находится в хорошем состоянии, рассказал Рогозин. После реконструкции отсюда будет возможен пуск новой ракеты среднего класса «Союз-5», которая будет использоваться для выведения в космос автоматических космических аппаратов и пилотируемых транспортных кораблей.

Казахстан несет ответственность за финансирование всех строительных работ и части технологических работ, которые будут делать российские подрядчики, объяснил глава «Роскосмоса». «Союз-5» создает Россия, в проект вложено более 60 млрд руб.

«Ракета будет готова у нас, по сути дела, к концу 2023 года, как мы и планировали. Если казахстанская сторона задерживает часть своих работ, это означает, что пуск уйдет на 2024 год», — заявил Рогозин.

Он отметил, что в успехе «Байтерека» больше должен быть заинтересован Казахстан, нежели Россия. По словам главы корпорации, без этого проекта Байконур потеряет свое значение: раньше на нем функционировали 18 стартовых комплексов, сейчас осталось только два, из них один казахстанские власти планируют вывести из эксплуатации на рубеже 2024–2025 годов. «Тогда с чем останется Байконур и с чем останется Казахстан как космическая держава?» — спросил Рогозин и напомнил, что Россия в то же время достраивает собственный космодром Восточный в Амурской области.

28 июня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщил, что сроки начала работ по «Байтереку», ранее намеченные на первую половину 2022 года, «чуть-чуть» сдвигаются, пишет «Казахстанская правда». Он указал, что теперь начать строительство планируется к концу текущего года, сейчас идет подготовка технической документации. Мусин подчеркнул, что проект необходим для сохранения «актуальности Байконура».