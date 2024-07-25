У Сбербанка произошел сбой

Пользователи жалуются на невозможность зайти в приложение, отправить денежный перевод

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Приложение Сбербанка, работают с перебоями, следует из данных мониторингового сервиса Downdetector.su. В том, что приложение банка не загружается, убедился корреспондент РБК.

Также сервис фиксирует сбои у Росбанка, соцсети «ВКонтакте», сотового оператора МТС и мессенджера Discord. Пользователи жалуются, что приложения не открываются на смартфонах, не работает онлайн-банкинг, в мессенджере и соцсети — не удается отправить сообщения. У МТС не работает мобильный интернет, в 93% жалоб говорится об общем сбое.

По данным сервиса Brand Analytics, сбой зафиксировали в 12:00 мск, в банках, «ВКонтакте» и Discord он продлился около получаса, у МТС продолжаются проблемы.

24 июля клиенты мобильных приложений банков ВТБ, Росбанка, Альфа-банк и Газпромбанка пожаловались на сбои. Неполадки начались утром. Как пояснили позже в пресс-службе Альфа-банка, сбоя не было, а неполадки возникли из-за технических работ. Телеграм-канал Shot со ссылкой на пресс-службу ВТБ сообщил, что российский банковский сектор подвергся DDoS-атаке, спланированной из-за рубежа.