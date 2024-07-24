Клиенты пожаловались на сбой в приложениях ВТБ, Росбанка и Альфа-банка
В работе мобильных приложений ВТБ, Росбанка, Альфа-банка и Газпромбанка произошел сбой, неполадки начались ближе к 10:00 (мск), следует из данных сервиса Downdetector, собирающего обращения пользователей. Об этом же сообщает портал Frank Media.
По данным Downdetector, клиенты Росбанка чаще всего сталкивались с проблемами в работе мобильного приложения (56%), сбоями сервиса (17%) и сбоями в работе личного кабинета (10%). Клиенты ВТБ жаловались на сбой в работе сайта (38%) и мобильного приложения (29%). Клиенты Альфа-банка также жалуются на сбой сервиса банка (38%) и сбой в работе сайта (35%). Клиенты Газпромбанка столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения (45%) и столкнулись со сбоем сервиса (34%).
«Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все заработает, рекомендуем войти еще раз позже», — заявили РБК в пресс-службе Альфа-банка.
Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам
Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику
Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов
Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»
Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа
YouTube заблокировал канал Мосбиржи
АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Исследователи назвали причины сокращения потребления вина