 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Клиенты пожаловались на сбой в приложениях ВТБ, Росбанка и Альфа-банка

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе мобильных приложений ВТБ, Росбанка, Альфа-банка и Газпромбанка произошел сбой, неполадки начались ближе к 10:00 (мск), следует из данных сервиса Downdetector, собирающего обращения пользователей. Об этом же сообщает портал Frank Media.

По данным Downdetector, клиенты Росбанка чаще всего сталкивались с проблемами в работе мобильного приложения (56%), сбоями сервиса (17%) и сбоями в работе личного кабинета (10%). Клиенты ВТБ жаловались на сбой в работе сайта (38%) и мобильного приложения (29%). Клиенты Альфа-банка также жалуются на сбой сервиса банка (38%) и сбой в работе сайта (35%). Клиенты Газпромбанка столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения (45%) и столкнулись со сбоем сервиса (34%).

«Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все заработает, рекомендуем войти еще раз позже», — заявили РБК в пресс-службе Альфа-банка.

Клиенты пожаловались на сбой в приложениях четырех банков
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВТБ Альфа-Банк Росбанк DDoS-атака сбой мобильные приложения
Материалы по теме
Приложение Avito вернулось в AppStore
Технологии и медиа
Клиенты пожаловались на сбой в приложениях четырех банков
Финансы
В работе приложений Альфа-банка произошел сбой
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
Клиенты криптобиржи-банкрота Mt. Gox получили еще одну часть выплат Крипто, 12:55
Тихое увольнение: как проявляется и каким образом исправить ситуацию Pro, 12:51
Джокович и Медеведев отказались жить в Олимпийской деревне Спорт, 12:51
Момент крушения Bombardier CRJ 200 в столице Непала Общество, 12:47
В МИД призвали россиян проявлять осторожность во время Олимпиады в Париже Спорт, 12:46
Робот извлек осколки взорвавшейся в машине в Москве бомбы Общество, 12:46
«Готовимся к ажиотажному спросу». Дилеры изменили цены на BMW, Audi и Kia Авто, 12:43
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Голикова предложила отказаться от «диеты» и перейти на здоровое питание Вино, 12:42
«Дом.РФ» отметил удвоение спроса на ИЖС по «Семейной ипотеке» с эскроу Недвижимость, 12:41
Минтруд объяснил повышение МРОТ Общество, 12:41
Книга заявок на IPO девелопера «АПРИ» подписана по верхней границе Инвестиции, 12:40
После взрывов в Харькове загорелся инфраструктурный объект Политика, 12:38
Защита экс-главы Депкульта обжаловала арест по делу о коррупции Политика, 12:31
На рыболовецком судне в Атлантике погибли три россиянина Общество, 12:30