Клиенты пожаловались на сбой в приложениях ВТБ, Росбанка и Альфа-банка

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе мобильных приложений ВТБ, Росбанка, Альфа-банка и Газпромбанка произошел сбой, неполадки начались ближе к 10:00 (мск), следует из данных сервиса Downdetector, собирающего обращения пользователей. Об этом же сообщает портал Frank Media.

По данным Downdetector, клиенты Росбанка чаще всего сталкивались с проблемами в работе мобильного приложения (56%), сбоями сервиса (17%) и сбоями в работе личного кабинета (10%). Клиенты ВТБ жаловались на сбой в работе сайта (38%) и мобильного приложения (29%). Клиенты Альфа-банка также жалуются на сбой сервиса банка (38%) и сбой в работе сайта (35%). Клиенты Газпромбанка столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения (45%) и столкнулись со сбоем сервиса (34%).

«Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все заработает, рекомендуем войти еще раз позже», — заявили РБК в пресс-службе Альфа-банка.