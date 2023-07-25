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Центр управления полетами NASA в Хьюстоне временно потерял связь с МКС

ЦУП NASA в Хьюстоне потерял связь с МКС и впервые задействовал резервный канал связи
Возникшие проблемы с электроснабжением Центра управления полетами в Хьюстоне привели к временной потере связи с МКС, из-за чего в первые в истории были задействованы резервные каналы связи, сообщили в NASA
Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Центр управления полетами NASA в Хьюстоне утром во вторник потерял связь с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем с электропитанием и впервые в истории задействовал резервные каналы для связи. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

«Сегодня утром <...> у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле», — сказал представитель NASA.

По его словам, в течение 20 минут после обнаружения проблемы ЦУП Хьюстона общался с экипажем через российские системы. «Ни станция, ни экипаж не подвергались опасности», — заверил Монталбано.

Он отметил, что в течение 90 минут ЦУП был переведен на резервные системы и сейчас находится на связи со станцией. «В течение дня сегодня мы будем изучать, что произошло и, надеюсь, что к концу дня мы будем работать в штатном режиме», — сказал руководитель американской программы.

МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Германии и других стран. Американский сегмент МКС самый большой — он включает в себя 11 модулей. За ним идет российский сегмент, состоящий из шести модулей.

Станцию планируется свести с орбиты в 2030–2031-м, говорил ранее глава NASA Билл Нельсон. В феврале прошлого года агентство представило план, согласно которому станция в январе 2031-го начнет медленно снижаться и войдет в атмосферу, а ее обломки упадут в необитаемой части Тихого океана неподалеку от Точки Немо (условная точка в Мировом океане, наиболее удаленная от какой-либо суши на Земле).

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После 2024 года «Роскосмос» приступит к строительству собственной орбитальной космической станции, говорил в апреле генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Президент Владимир Путин инициативу одобрил.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
NASA МКС Хьюстон США космонавты потеря связи
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