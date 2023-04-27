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Глава NASA напомнил о сроках сведения МКС с орбиты

Глава NASA Нельсон: МКС сведут с орбиты в 2030–2031 годах
Фото: NASA
Фото: NASA

Международную космическую станцию (МКС) сведут с орбиты в 2030–2031 годах, заявил на слушаниях в конгрессе США глава NASA Билл Нельсон.

«Она стареет, и мы собираемся свести ее с орбиты, мы сделаем это», — сказал он, отметив, что после этого работу на околоземной орбите продолжат на частных станциях.

Согласно представленному в феврале прошлого года плану NASA, станция в январе 2031 года начнет медленно снижаться и войдет в атмосферу, а ее обломки упадут в необитаемой части Тихого океана неподалеку от Точки Немо (условная точка в Мировом океане, наиболее удаленная от какой-либо суши на Земле).

В NASA выражали уверенность, что частный сектор способен в техническом и финансовом смысле создать альтернативу МКС. «Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с частным сектором извлеченными уроками и опытом работы, чтобы помочь им разработать безопасные, надежные и рентабельные направления в космосе», — говорил глава космического агентства по сотрудничеству с частным сектором Фил Макалистер.

МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Германии и других стран.

После 2024 года «Роскосмос» приступит к строительству собственной орбитальной космической станции.

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