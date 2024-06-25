TikTok остался самой популярной соцсетью у подростков
TikTok остается самой популярной соцсетью у российских подростков. Аудитория в возрасте от 12 до 17 лет проводит в ней в среднем 71 минуту в день, следует из отчета исследовательской компании Mediascope (есть у РБК, охватывает период с сентября 2023 года по апрель 2024-го).
На втором месте по популярности в этой возрастной категории — Telegram, на который они тратят в среднем 59 минут в день. Замыкает тройку лидеров «ВКонтакте» с показателем 21 минута в день.
Подростки — единственная возрастная категория, в которой TikTok лидирует по времени потребления. Даже у молодежи от 18 до 24 лет в лидерах, пусть и с незначительным отрывом, находится Telegram, где они проводят 46 минут в день (для TikTok аналогичный показатель — 44 минуты, для «ВКонтакте» — 34 минуты). В аудитории от 25 до 34 лет на первом месте «ВКонтакте» (33 минуты), на втором — Telegram (22 минуты) и только на третьем с заметным отрывом — TikTok (19 минут).
Однако если смотреть не на время пользования, а на среднесуточный охват, лидером среди подростков будет Telegram, в который хотя бы на минуту в день заходят 80,6% аудитории от 12 до 17 лет. На втором месте — «ВКонтакте» (64,9%), TikTok же с незначительным отрывом занимает третье место (62,2%).
TikTok остается популярен в России вопреки ограничениям на распространение нового контента в стране, которые соцсеть ввела в марте 2022 года. В результате ограничений блогеры и пользователи лишились возможности публиковать видео и проводить прямые эфиры. Официально об отмене ограничений ни разу не сообщалось, однако периодически пользователи отмечают, что им удается находить пути обхода.
Что еще показало исследование Mediascope по подросткам
- Подавляющая часть потребления видео в интернете у подростков приходится на YouTube — 90% от всего времени, что они тратят на видеосервисы, или 76 минут в день из 84. Столько же минут в день в среднем тратит молодежь от 18 до 24 лет (при общем показателе видеопросмотра 88 минут в день). У аудитории от 25 до 34 лет общее время потребления видео в Сети ниже (72 минуты в день), так же как и время, которое они проводят в YouTube (58 минут в день).
- В основном подростки ищут в YouTube развлечения: на них приходится 24% поисковых запросов. На втором месте — музыка (22%), еще 20% приходится на видеоигры. Самыми популярными YouTube-каналами у этой аудитории являются MrBeast (месячный охват 1,3 млн), KuplinovPlay (976 тыс.) и канал вещателя СТС (854 тыс.).
- 76% подростков играют в видеоигры. В категориях игр на смартфонах и планшетах и на компьютере они являются самым играющим сегментом. На смартфонах играют 65% всех подростков, на компьютерах — 45%. При этом игры на консолях у подростков менее популярны: в них играют всего 12%, тогда как в возрастных категориях 18–24 и 25–34 года — по 13%. В отличие от других возрастных групп, которые чаще предпочитают казуальные игры, подростки выбирают жанры, требующие большего погружения, констатируют в Mediascope: экшен, стратегии и приключения.
- 97% детей от 4 до 17 лет хотя бы раз в месяц включают телевизор. Хотя бы раз в день это делают 46% детей и подростков. В среднем на просмотр телевизора дети тратят 1 час 22 минуты в день. Причем с возрастом все три показателя снижаются. Например, среди детей от 4 до 9 лет смотрят телевизор хотя бы раз в день 55% в среднем по 1 часу 37 минут в день. Но в возрасте от 14 до 17 лет суточный охват — только 34%, а среднее время чуть больше одного часа в день.
- По телевизору дети и подростки в основном смотрят мультфильмы, сериалы и кино. Если исключить новогодние и праздничные дни, за период с сентября 2023 года по апрель 2024-го самыми популярными стали четвертая часть «Ледникового периода», «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» и «Чебурашка» — все три выходили на СТС.
- В категории длинных мультфильмов с каждым годом заметно растет доля отечественных — как в сетке вещания каналов, так и с точки зрения того, что зрители реально смотрят. Но доля зарубежных полнометражных мультфильмов в просмотре все еще заметно выше, признают в Mediascope. В 2023 году доля просмотров иностранных мультфильмов у детей составляла 58%, в 2022-м — 71%. При этом в вещании в 2023 году доля иностранных мультфильмов — всего 31% против 40% в 2022-м.
Что говорят подростки о своем детстве
В рамках отдельного исследования Mediascope изучила, как люди разных поколений воспринимают свое детство. Данные получены в ходе опроса, проведенного в апреле—мае 2024 года с участием 3 тыс. респондентов.
Половина современных подростков (51%), думая о детстве своих родителей, находят что-то, чему можно позавидовать, показал опрос. Девочки испытывают это чувство чаще мальчиков (56% против 47%), подростки из менее обеспеченных семей чаще, чем более обеспеченные (58% против 45%). В целом же каждое поколение считает, что именно у него было самое счастливое детство.
Подросткам кажется, что их родители пользовались большей свободой: можно было допоздна гулять на улице, было больше подвижных игр, приключений и досуга, зато контроля — меньше. 23% детей от 12 до 17 лет завидуют свободе, которой пользовались в детстве их родители, при этом 22% взрослых также завидуют возможностям, которые есть у современного молодого поколения, в том числе в плане образования и увлечений.
Что говорят о подростках эксперты
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков связывает сохраняющуюся у подростков популярность TikTok с большим количеством содержащегося там аудиовизуального контента. Кроме того, и подача видеороликов, и рекомендательные алгоритмы этой соцсети в большей степени отвечают запросам молодой аудитории, добавляет эксперт.
Дети и подростки «из десятков тысяч предложений всегда интуитивно выбирают самые удобные», утверждает, в свою очередь, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Создатели TikTok постарались, его алгоритмы обеспечивают исключительный комфорт пользования и точность рекомендаций», — отмечает эксперт.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву
Кто попал в новый санкционный список ЕС
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна
В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков
Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности
Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения
Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы
Названа причина резкого падения курса юаня