TikTok остался самой популярной соцсетью у подростков

Самой популярной соцсетью с точки зрения потраченного времени у подростков остается TikTok, в 2022 году принявший ограничения для россиян, выяснили в Mediascope. При этом по охвату лидерство с большим отрывом у Telegram

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TikTok остается самой популярной соцсетью у российских подростков. Аудитория в возрасте от 12 до 17 лет проводит в ней в среднем 71 минуту в день, следует из отчета исследовательской компании Mediascope (есть у РБК, охватывает период с сентября 2023 года по апрель 2024-го).

На втором месте по популярности в этой возрастной категории — Telegram, на который они тратят в среднем 59 минут в день. Замыкает тройку лидеров «ВКонтакте» с показателем 21 минута в день.

Подростки — единственная возрастная категория, в которой TikTok лидирует по времени потребления. Даже у молодежи от 18 до 24 лет в лидерах, пусть и с незначительным отрывом, находится Telegram, где они проводят 46 минут в день (для TikTok аналогичный показатель — 44 минуты, для «ВКонтакте» — 34 минуты). В аудитории от 25 до 34 лет на первом месте «ВКонтакте» (33 минуты), на втором — Telegram (22 минуты) и только на третьем с заметным отрывом — TikTok (19 минут).

Однако если смотреть не на время пользования, а на среднесуточный охват, лидером среди подростков будет Telegram, в который хотя бы на минуту в день заходят 80,6% аудитории от 12 до 17 лет. На втором месте — «ВКонтакте» (64,9%), TikTok же с незначительным отрывом занимает третье место (62,2%).

TikTok остается популярен в России вопреки ограничениям на распространение нового контента в стране, которые соцсеть ввела в марте 2022 года. В результате ограничений блогеры и пользователи лишились возможности публиковать видео и проводить прямые эфиры. Официально об отмене ограничений ни разу не сообщалось, однако периодически пользователи отмечают, что им удается находить пути обхода.

Что еще показало исследование Mediascope по подросткам

Подавляющая часть потребления видео в интернете у подростков приходится на YouTube — 90% от всего времени, что они тратят на видеосервисы, или 76 минут в день из 84. Столько же минут в день в среднем тратит молодежь от 18 до 24 лет (при общем показателе видеопросмотра 88 минут в день). У аудитории от 25 до 34 лет общее время потребления видео в Сети ниже (72 минуты в день), так же как и время, которое они проводят в YouTube (58 минут в день).

В основном подростки ищут в YouTube развлечения: на них приходится 24% поисковых запросов. На втором месте — музыка (22%), еще 20% приходится на видеоигры. Самыми популярными YouTube-каналами у этой аудитории являются MrBeast (месячный охват 1,3 млн), KuplinovPlay (976 тыс.) и канал вещателя СТС (854 тыс.).

76% подростков играют в видеоигры. В категориях игр на смартфонах и планшетах и на компьютере они являются самым играющим сегментом. На смартфонах играют 65% всех подростков, на компьютерах — 45%. При этом игры на консолях у подростков менее популярны: в них играют всего 12%, тогда как в возрастных категориях 18–24 и 25–34 года — по 13%. В отличие от других возрастных групп, которые чаще предпочитают казуальные игры, подростки выбирают жанры, требующие большего погружения, констатируют в Mediascope: экшен, стратегии и приключения.

97% детей от 4 до 17 лет хотя бы раз в месяц включают телевизор. Хотя бы раз в день это делают 46% детей и подростков. В среднем на просмотр телевизора дети тратят 1 час 22 минуты в день. Причем с возрастом все три показателя снижаются. Например, среди детей от 4 до 9 лет смотрят телевизор хотя бы раз в день 55% в среднем по 1 часу 37 минут в день. Но в возрасте от 14 до 17 лет суточный охват — только 34%, а среднее время чуть больше одного часа в день.

По телевизору дети и подростки в основном смотрят мультфильмы, сериалы и кино. Если исключить новогодние и праздничные дни, за период с сентября 2023 года по апрель 2024-го самыми популярными стали четвертая часть «Ледникового периода», «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» и «Чебурашка» — все три выходили на СТС.

В категории длинных мультфильмов с каждым годом заметно растет доля отечественных — как в сетке вещания каналов, так и с точки зрения того, что зрители реально смотрят. Но доля зарубежных полнометражных мультфильмов в просмотре все еще заметно выше, признают в Mediascope. В 2023 году доля просмотров иностранных мультфильмов у детей составляла 58%, в 2022-м — 71%. При этом в вещании в 2023 году доля иностранных мультфильмов — всего 31% против 40% в 2022-м.

Что говорят подростки о своем детстве В рамках отдельного исследования Mediascope изучила, как люди разных поколений воспринимают свое детство. Данные получены в ходе опроса, проведенного в апреле—мае 2024 года с участием 3 тыс. респондентов. Половина современных подростков (51%), думая о детстве своих родителей, находят что-то, чему можно позавидовать, показал опрос. Девочки испытывают это чувство чаще мальчиков (56% против 47%), подростки из менее обеспеченных семей чаще, чем более обеспеченные (58% против 45%). В целом же каждое поколение считает, что именно у него было самое счастливое детство. Подросткам кажется, что их родители пользовались большей свободой: можно было допоздна гулять на улице, было больше подвижных игр, приключений и досуга, зато контроля — меньше. 23% детей от 12 до 17 лет завидуют свободе, которой пользовались в детстве их родители, при этом 22% взрослых также завидуют возможностям, которые есть у современного молодого поколения, в том числе в плане образования и увлечений.

Что говорят о подростках эксперты

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков связывает сохраняющуюся у подростков популярность TikTok с большим количеством содержащегося там аудиовизуального контента. Кроме того, и подача видеороликов, и рекомендательные алгоритмы этой соцсети в большей степени отвечают запросам молодой аудитории, добавляет эксперт.

Дети и подростки «из десятков тысяч предложений всегда интуитивно выбирают самые удобные», утверждает, в свою очередь, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Создатели TikTok постарались, его алгоритмы обеспечивают исключительный комфорт пользования и точность рекомендаций», — отмечает эксперт.