«Три богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым российским мультфильмом
«Три богатыря и Пуп Земли» заработал более 1 млрд руб. в российском прокате, следует из данных единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Теперь это самый кассовый российский анимационный фильм.
Мультфильм вышел в прокат 28 декабря 2023 года. В день премьеры он заработал более 29 млн руб., по состоянию на 2 февраля 2024 года кассовые сборы картины составляют 1 000 811 820 руб.
Это первый случай, когда российский мультфильм собирает в прокате более 1 млрд руб., сообщили РБК Life в пресс-службе прокатной компании «Вольга».
Первый мультфильм франшизы «Три богатыря» вышел в 2004 году. Ее выпускают анимационная студия «Мельница» и кинокомпания СТВ. «Три богатыря и Пуп Земли» — 12-й фильм из серии.
Ранее самым кассовым российским мультфильмом также была картина из этой франшизы. «Три богатыря на дальних берегах», который вышел в 2012 году, собрал в прокате около 933 млн руб.
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