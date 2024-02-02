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Технологии и медиа ,  
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«Три богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым российским мультфильмом

«Три богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым российским мультфильмом
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Три богатыря и Пуп Земли» заработал более 1 млрд руб. в российском прокате, следует из данных единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Теперь это самый кассовый российский анимационный фильм.

Мультфильм вышел в прокат 28 декабря 2023 года. В день премьеры он заработал более 29 млн руб., по состоянию на 2 февраля 2024 года кассовые сборы картины составляют 1 000 811 820 руб.

Это первый случай, когда российский мультфильм собирает в прокате более 1 млрд руб., сообщили РБК Life в пресс-службе прокатной компании «Вольга».

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Первый мультфильм франшизы «Три богатыря» вышел в 2004 году. Ее выпускают анимационная студия «Мельница» и кинокомпания СТВ. «Три богатыря и Пуп Земли» — 12-й фильм из серии.

Ранее самым кассовым российским мультфильмом также была картина из этой франшизы. «Три богатыря на дальних берегах», который вышел в 2012 году, собрал в прокате около 933 млн руб.

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