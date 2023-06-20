Подростки посчитали Instagram и Netflix «устаревшими для России» трендами

Единый измеритель интернет-аудитории Mediascope впервые исследовал медиапотребление детей младше 12 лет: Likee они любят больше Instagram, музыку часто слушают на пиратских ресурсах, а из певцов выбирают Хабиба

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Школьники считают Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), вселенную Marvel и онлайн-кинотеатр Netflix ушедшими в прошлое трендами. Интернетом каждый день пользуются более 80% детей от четырех лет — к такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Mediascope в рамках исследования о поведении детей и подростков (есть в распоряжении РБК). Подобное исследование проведено впервые, поскольку регулярное измерение аудитории интернета Mediascope проводит от 12 лет и старше.

Составленный Mediascope «Тренд Индекс» (то есть сопоставление количества тех подростков, которые называют определенное явление «модным» или «развивающимся», и тех, кто утверждает обратное) показал, что самыми «модными» явлениями в интернете подростки считают короткие видео, видеоигры, а также технологию «умного» дома. В категорию «уходящих» или «уже ушедших» технологических трендов среди школьников также попали криптовалюта, NFT и соцсеть Yappy, которая была запущена холдингом «Газпром-Медиа» лишь год назад. Однако применительно к этим конкретным явлениям в Mediascope утверждают, что их низкий индекс связан не с устареванием, а напротив, с их сравнительной новизной и, как следствие, низкой осведомленностью о них детей и подростков.

Как считали В рамках проекта Kids&Teens компания Mediascope изучила жизненные ценности и специфику медиапотребления детей и подростков в возрасте от четырех до 17 лет, проживающих в городах России с населением больше 100 тыс. человек (около 11,5 млн человек в этом возрастном диапазоне). Исследование проводилось в две волны: с ноября по декабрь 2022-го и с апреля по май 2023 года методом опроса (формализованные онлайн-интервью и глубинные, которые подразумевают личную беседу). Подростки 12–17 лет давали интервью и заполняли анкеты самостоятельно, дети 9–11 лет на часть вопросов отвечали сами (мнения, предпочтения), часть ответов давали родители (например, вопросы о доходе, бюджете, времени и др.). Дети четырех-восьми лет давали глубинные интервью вместе с родителями, и родители заполняли за них онлайн-анкеты. Часть данных были собраны с помощью анализа поискового поведения детей и подростков в интернете и панельных измерений. В весенней волне исследования было собрано свыше 2,6 тыс. взрослых онлайн-анкет и около 1,5 тыс. детских, а также более 30 глубинных интервью. В осенней волне было проведено около 1,5 тыс. онлайн-интервью и около 15 глубинных интервью. Данные экстраполируются на все население России в рамках выбранной возрастной группы. «Тренд Индекс» рассчитывался по следующей формуле: из суммы долей тех, кто назвал определенное явление «модным» или «только развивающимся», вычиталась сумма долей тех, кто считает, что это же явление или «уходит», или «уже в прошлом». Чем больше индекс, тем более современным и привлекательным явление кажется подросткам. Отрицательный индекс говорит о том, что явление не считается популярным у подростков, хотя, как подчеркивают в Mediascope, это не означает, что они его избегают.

Чем занимаются школьники в интернете

У 35% детей в возрасте четыре-пять лет уже есть собственные смартфоны. В возрастной категории 14–17 лет этот показатель составляет 92%. Личный ноутбук есть у 22% детей и подростков, планшет — у 34%.

87% детей четырех-пяти лет уже пользуются интернетом, 53% из них делают это каждый день. При этом cреднесуточная продолжительность пользования интернетом в мае 2023 года среди всех подростков 12–17 лет в городах более 100 тыс. человек составила 380 минут, из них 359 минут — на смартфоне. 37% детей от четырех до восьми лет хотя бы раз уже платили за контент в Сети (сами или с помощью родителей), к диапазону 12–17 лет эта доля вырастает до 62%. 60% детей 12–17 лет используют на своих или семейных устройствах VPN. Среди детей от четырех до пяти лет эта доля достигает 11%.

Ключевой видеосервис у детей тот же, что у взрослых, — YouTube (79%), подчеркивают в Mediascope. Самыми популярными типами контента на любых устройствах, включая ТВ, у детей и подростков от четырех до 17 лет являются мультфильмы (77%), блогерские или пользовательские ролики и видеоклипы (64%) и кино (42%). Наименее популярны у них новости, реалити (по 13%) и шоу талантов (12%).

Самая популярная рубрика среди блогерского контента у детей и подростков — лайфхаки (44%), далее следуют «распаковки» и обзоры различных товаров (41%) и видео, посвященные обычной жизни сверстников (29%). Наименее популярными оказались интервью (10%), фитнес-тренировки (8%) и советы психологов или ролики для медитации (7%).

Среди тинейджеров от 12 до 17 лет доля тех, кто пользуется соцсетями хотя бы раз в месяц, составляет 94%, больше трех часов в сутки в них проводит четверть. Чем младше аудитория, тем эта доля меньше: в группе 9–11 лет соцсетями пользуются 66% (только 8% — больше трех часов в сутки), в группе четырех-восьми лет — 25% (лишь 1% — больше трех часов). В основном соцсети используются детьми для общения и развлечения — 90 и 86% соответственно.

Самой популярной соцсетью среди детей и подростков стал TikTok (43%), далее с отрывом на уровне погрешности следует «ВКонтакте» (41%), замыкает тройку лидеров со значительным отрывом Instagram (13%). Likee — сервис, который больше нравится девочкам (15% против 7% у мальчиков), а также детям 9–11 лет (19% против, например, 7% у Instagram в этой возрастной аудитории).

Подростки от 12 до 17 лет называют самым популярным музыкальным сервисом «VK Музыку» (52%), тогда как в возрастных группах четыре-восемь и 9–11 лет примерно на одном уровне популярности оказались «Яндекс Музыка», «VK Музыка» и YouTube Music. 33% детей от четырех до восьми лет слушают музыку на пиратских ресурсах, в старших группах этот процент меньше. Самым популярным жанром у тинейджеров (12–17 лет) стал российский поп (33%), далее следуют русский рэп (29%), «горячие» вирусные композиции (26%), танцевальная музыка (23%) и русский рок (20%). Любимым музыкантом без подсказки чаще всего называли Хабиба (8% детей 4–17 лет), еще 6% выбрали Клаву Коку, по 4% пришлось на Niletto и Моргенштерна (признан иноагентом).

Как проводят подростки досуг вне дома

Наименее популярный способ проведения досуга вне дома у детей — посещение фестивалей и музыкальных концертов: за полгода на них сходили лишь 5% детей и подростков. Для сравнения: театры, мюзиклы или шоу оказались в пять раз более популярными. При этом торгово-развлекательные центры за аналогичный период посетили 67%. Чуть больше половины — 53% — за шесть месяцев хотя бы раз сходили в кинотеатр, 37% — игровые центры и площадки (квесты, боулинг, лазертаг и др.). В библиотеки хотя бы раз за полгода зашли 24% детей и подростков.

«Тренд Индекс» Mediascope показал, что большинство несовершеннолетних от девяти до 17 лет считают устаревшими трендами походы на дискотеки, настольные игры, а также просмотр телевизора и прослушивание радио. При этом наиболее трендовыми форматами досуга среди них стали походы в кофейни и торговые центры, а также путешествия по России. Среди других трендовых видов досуга вне дома — походы в СПА, кинотеатры и на свидания, а также просмотр кино с друзьями по видео-конференц-связи.

С чем столкнулись семьи за последние полгода Почти треть родителей детей от четырех до 17 лет рассказали в рамках исследования Mediascope, что за последние месяцы их семья столкнулась со снижением доходов. Еще 14% рассказали, что потеряли родных или близких, 9% лишились работы, 4% столкнулись с необходимостью переезда.

Какие у детей планы на будущее

Четверть опрошенных тинейджеров от 12 до 17 лет ответили, что в будущем рассчитывают работать удаленно из дома. Только 15% планируют устроиться в госучреждение, еще меньше — 8% — в лабораторию или научный центр. Меньше всего — 2% подростков — планируют работать в магазинах.

При этом 33% подростков в том же возрасте считают, что в будущем будут руководить компаниями. Владеть бизнесом и не работать планируют лишь 6%. Быть сотрудником, «которому говорят, что делать», согласны лишь 7% подростков. Зарплатные ожидания выше у мальчиков: 40% из них претендуют на заработок 100–199 тыс. руб. в месяц, 31% планируют получать больше 200 тыс. руб. в месяц. Довольствоваться зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц готовы только 8% мальчиков и 16% девочек.

Около 30% матерей подростков от четырех до 17 лет наименее желательной работой для своих детей назвали службу в армии, МЧС, службах безопасности или полиции. В моду и дизайн, а также в сельское хозяйство не хотят отдавать своих детей 12% родителей. Зато самыми привлекательными сферами они считают IT (26%) и медицину (23%).