Минкомсвязь предложила помочь ИТ-компаниям при отмене льготы по НДС
Минкомсвязь предложила выплачивать российским разработчикам программного обеспечения бессрочную финансовую помощь в случае отмены освобождения по налогу на добавленную стоимость (НДС) при продаже софта. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.
«Для разработчиков российских программных продуктов, предоставляемых в том числе по облачной модели, Минкомсвязь предлагала выделение необходимой финансовой помощи на постоянной основе для недопущения ухудшения параметров их финансово-экономической деятельности до отмены льготы по НДС», — заявил он.
Решение об отмене льготы по НДС еще не принято.
23 июня президент Владимир Путин объявил «налоговый маневр» в ИТ-отрасли: бессрочно снизить страховые взносы почти вдвое — с 14 до 7,6%, налог на прибыль — с 20 до 3%, что, по словам президента, «не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для ИТ-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская».