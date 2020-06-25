Минкомсвязь предложила помочь ИТ-компаниям при отмене льготы по НДС

Минкомсвязь предложила на постоянной основе оказывать ИТ-компаниям дополнительную финансовую помощь в случае отмены нулевой ставки НДС при продаже софта. Цифровые продукты подорожают, предупредили эксперты

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Минкомсвязь предложила выплачивать российским разработчикам программного обеспечения бессрочную финансовую помощь в случае отмены освобождения по налогу на добавленную стоимость (НДС) при продаже софта. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

«Для разработчиков российских программных продуктов, предоставляемых в том числе по облачной модели, Минкомсвязь предлагала выделение необходимой финансовой помощи на постоянной основе для недопущения ухудшения параметров их финансово-экономической деятельности до отмены льготы по НДС», — заявил он.

Решение об отмене льготы по НДС еще не принято.