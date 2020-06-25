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Минкомсвязь предложила помочь ИТ-компаниям при отмене льготы по НДС

Минкомсвязь предложила на постоянной основе оказывать ИТ-компаниям дополнительную финансовую помощь в случае отмены нулевой ставки НДС при продаже софта. Цифровые продукты подорожают, предупредили эксперты
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Фото: scully / imagebroker / Global Look Press
Фото: scully / imagebroker / Global Look Press

Минкомсвязь предложила выплачивать российским разработчикам программного обеспечения бессрочную финансовую помощь в случае отмены освобождения по налогу на добавленную стоимость (НДС) при продаже софта. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

«Для разработчиков российских программных продуктов, предоставляемых в том числе по облачной модели, Минкомсвязь предлагала выделение необходимой финансовой помощи на постоянной основе для недопущения ухудшения параметров их финансово-экономической деятельности до отмены льготы по НДС», — заявил он.

Решение об отмене льготы по НДС еще не принято.

23 июня президент Владимир Путин объявил «налоговый маневр» в ИТ-отрасли: бессрочно снизить страховые взносы почти вдвое — с 14 до 7,6%, налог на прибыль — с 20 до 3%, что, по словам президента, «не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для ИТ-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская».

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Для компенсации выпадающих доходов бюджета от объявленных Путиным льгот Минкомсвязь предложила отменить освобождение от НДС при продаже исключительных прав на программное обеспечение (ПО), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ (также есть в РБК). Согласно ему дополнительные доходы от отмены льготы по НДС оцениваются в 42,5 млрд руб. в 2021 году. Субсидии разработчикам софта, которое входит в реестр отечественного ПО, могут составить 11,4 млрд руб. в 2021 году.

Кто «оплатит» налоговый маневр

Отмена льготы по НДС может нивелировать эффект обещанных мер поддержки, считают опрошенные «Коммерсантом» участники рынка. Отмена льготы приведет к удорожанию программного обеспечения, пояснила РБК директор департамента налогов и права Deloitte Тамара Архангельская.

Освобождение от НДС при продаже ПО активно применяют как российские, так и иностранные ИТ-компании. В случае отмены льготы как отечественный, так и иностранный софт подорожает на 20%. Нагрузка ляжет на граждан, потому что цифровые продукты станут дороже, и компании, которые не возмещают входной НДС из бюджета, предупредила эксперт.

«Особенно остро» изменения ощутят банки, страховые компании, которые много тратят на софт, компании на специальных налоговых режимах — «огромное количество малых предприятий на УСН», рассказала эксперт.

Большинство банков и страховых организаций не принимают к вычету НДС, а используют специальную процедуру налогового учета, которая позволяет не распределять НДС по сложным алгоритмам, а учитывать при расчете налога на прибыль, пояснила Архангельская.

Положительный эффект при отмене освобождения от НДС ощутят российские экспортеры ПО. «Сейчас, применяя льготы по НДС, они не могут принимать к вычету входной НДС в общем случае. Если льготу отменят, то они смогут возмещать НДС из бюджета», — пояснила Архангельская.

Автор: Ольга Агеева
При участии: Виктория Тютина
Теги: финансовая помощь, ИТ-компании, Минкомсвязь
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