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«Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT

Издание утверждает, что IT-отрасль помимо преференций получит и ограничения
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения Минкомсвязи по результатам совещания у главы президента 10 июня.

Издание указывает, что соответствующие предложения первый вице-премьер Андрей Белоусов 17 июня поручил проработать Минэкономики и Минфину.

По данным «Коммерсанта», который ссылается на Минкомсвязь, в процессе подготовки предложений прорабатывались разные варианты. Источник издания утверждает, что в одной из версий предлагалось выплачивать субсидии, компенсирующие отмену льготы по НДС, юридическим лицам — покупателям программ из реестра.

В России будет проведен налоговый маневр в ИT-отрасли
Экономика
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В ходе телеобращения 23 июня Путин пообещал провести налоговый маневр в IT-отрасли, пообещав для нее такие же выгодные условия как в индийской и ирландской юрисдикциях.

«Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно», — сказал глава государства.

«Будет правильно на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20 до 3%», - добавил глава государства.

Путин помимо этого попросил правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. «Мы также должны быть здесь конкурентоспособными», — сказал он.

Автор: Артем Филипенок
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