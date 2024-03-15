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Технологии и медиа ,  
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Сотовые операторы ограничили продажу сим-карт на время выборов

Сотовые операторы ввели ограничения при продаже сим-карт на время выборов
Операторы до 20 марта ввели ограничения при продаже сим-карт: запрещают покупку больше десяти штук в одни руки и строже требуют подтверждать личность. Эксперты связали это с борьбой с провокациями во время выборов
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Минцифры направило крупнейшим российским операторам требование ограничить с 12 по 20 марта массовую продажу сим-карт как физлицам, так и бизнес-клиентам, сообщили РБК три источника на телеком-рынке.

Крупнейшие российские операторы: МТС, «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) и «ВымпелКом» («Билайн») — разослали своим партнерам письма, где описали меры, которые необходимо предпринять, пояснили собеседники РБК и подтвердил источник в одной из перечисленных компаний.

В частности, в обращении «Т2 РТК Холдинга» (есть у РБК, его подлинность подтвердил один из участников рынка) сказано об ограничении продаж по всей России сим-карт иностранцам или людям без гражданства через приложение AppSeller, которое позволяет регистрировать новые сим-карты с мобильного устройства без заполнения бумажного договора. Если их все-таки продадут, оператор прибегнет к блокировке, так как по таким сим-картам нет возможности мгновенно подтвердить данные. Абонентам, уже подключившим сим-карту по иностранному паспорту, оператор рекомендовал обратиться в салон связи, не уточнив, для чего. Представитель «Т2 РТК Холдинга» отказался прокомментировать эту информацию.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В письме «ВымпелКома» (также есть у РБК) говорится, что регистрация сим-карт возможна только при физическом присутствии клиента. Все купленные, но не зарегистрированные сим-карты будут заблокированы через сутки после активации. Также блокировка в течение 24 часов ожидает карты, которые не пройдут верификацию паспортных данных с помощью госинформсистем. Представитель «ВымпелКома» в ответ на просьбу прокомментировать обращение лишь сообщил, что оператор выполняет требование идентифицировать абонентов и пользователей «в том порядке и объеме, которые транслирует регулятор».

По словам источника РБК на телекоммуникационном рынке, МТС и «МегаФон» ограничили продажу более десяти сим-карт в одни руки. Представители МТС и «МегаФона» отказались от комментариев.

РБК направил запрос в Минцифры.

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Зачем ввели ограничения

Аналитик профильного телеграм-канала abloud62 Алексей Бойко говорит, что на фоне введенных ограничений оказалась затруднена продажа сим-карт партнерами операторов, потому что далеко не каждый может обеспечить проверку паспортных данных и активацию день в день, поскольку не имеет доступа к их базам данных. «Когда всегда можно было, не спеша, за два месяца это делать, одномоментно перейти на новую систему невозможно», — рассуждает Бойко. Он также обратил внимание, что сейчас в законодательстве нет подобных ограничений, и не исключил, что такую практику могут оспаривать в судах.

Бойко также отметил, что в последнее время не наблюдалось проблем с массовой закупкой сим-карт. Он предположил, что ограничения были введены в связи с проходящими сейчас выборами. Похожее мнение у члена оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий (Russian Cloud Computing Professional Association, RCCPA) Антона Салова. Он пояснил, что причиной могла стать борьба с потенциальными провокациями вроде звонков о минировании.

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Фото:РИА Новости

Еще в 2018 году в России начало действовать требование, по которому абоненты обязаны предоставлять оператору свои паспортные данные, но поправки, вводящие крупные штрафы за непредоставление, вступили в силу только с марта 2023 года. За нарушение требования должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юридические — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. С 1 июня 2021 года вступили в силу требования закона «О связи», по которым ее услуги могут предоставляться юрлицам и индивидуальным предпринимателям только после регистрации корпоративных сим-карт на «Госуслугах».

Оператор обязан самостоятельно проверять достоверность информации об абоненте перед началом предоставления услуг. Осенью прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что операторы должны проводить проверку паспортных данных абонентов по данным МВД в течение 30 дней после продажи сим-карты, которая фактически активируется с момента установки в телефон. При этом конкретные сроки для проведения такой проверки все еще не определены, но, как отмечал собеседник издания, процесс может занять как минимум два дня.

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Авторы
Екатерина Шокурова
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