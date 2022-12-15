Минцифры предложило ввести новый способ борьбы со спам-звонками

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Минцифры России предложило операторам связи ввести новый механизм борьбы со спам-звонками — блокировку автообзвона до подтверждения цели вызова, сообщается на сайте ведомства.

Как пояснили в министерстве, автообзвон — способ дозвона по случайным номерам до абонентов. Компания создает собственное или покупает готовое ПО, а программа звонит по случайным номерам. Одновременно система может совершать более 300 звонков. Когда абонент отвечает на звонок, он может услышать заранее записанное голосовое сообщение, или программа может переключить его на человека.

Оператор связи сможет определить автообзвон при помощи специального софта, отметили в Минцифры. Если позволяет техническая возможность, операторы также будут сообщать абонентам, какая компания им звонит. Такие сервисы уже существуют, ведомство предлагает сделать услугу бесплатной и встроенной по умолчанию.

Минцифры уже обсудило инициативу с представителями рынка. По мнению компаний, нововведение может стать препятствием для спама и помехой для мошенников.

По данным «Лаборатории Касперского», доля количества звонков с подозрением на мошенничество в третьем квартале 2022 года увеличилось в общем количестве вызовов на 11 процентных пунктов, до 52%, в сравнении со вторым кварталом того же года. Кроме того, с мая в три раза выросло число звонков от мошенников через мессенджеры. В отличие от обычных звонков, такие входящие вызовы сейчас нельзя заблокировать или отследить централизованно, отметил специалист компании.