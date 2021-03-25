Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,15 (+0,8) Инвестиции, 24 мар, 12:49
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 90,05 (+0,28) Инвестиции, 24 мар, 12:49
В Генпрокуратуре описали портрет среднестатистического преступника Общество, 08:39 Как устроен удобный мобильный банкинг для бизнеса РБК и СберБизнес, 08:36 Эксперты нашли две новые уязвимости в процессорах Intel Технологии и медиа, 08:24 Как приготовить утренний кофе, не вставая с кровати РБК Cтиль и De’Longhi, 08:07 Руководители не замечают проблемы сотрудников на удаленке — Bloomberg Pro, 08:02 «Игра не удалась». Почему сборная России сыграла «шероховато» с Мальтой Спорт, 08:01 Из-за пандемии россияне стали покупать меньше жвачки Бизнес, 08:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 марта Общество, 07:56 «Сбер» впервые за четыре года возглавил рейтинг надежных банков Forbes Финансы, 07:45 Минздрав Канады разместил на вакцине AstraZeneca предупреждение о тромбах Общество, 07:40 Как бизнесу обезопасить себя при расчетах с контрагентами РБК и Сбер, 07:38 Как управлять командировками в пандемию. Пять кейсов РБК и Smartway, 07:08 В Минобороны заявили о «ментальной войне» США против России Политика, 07:04 Исследователь неравенства назвал главные последствия пандемии для мира Политика, 07:00
Технологии и медиа ,  
0 

Эксперты нашли две новые уязвимости в процессорах Intel

Эти уязвимости можно активировать лишь в специальном режиме работы, доступ к которому должен быть только у инженеров Intel. Однако в ряде процессоров этот режим смогут включить и третьи лица, считают эксперты
Intel INTC $62,17 -2,25% Купить
Фото: Paul Sakuma / AP
Фото: Paul Sakuma / AP

В процессорах Intel обнаружены две незадокументированные инструкции, которые позволяют видоизменить микрокод и перехватить контроль над процессором. Об этом «Известиям» сообщили специалисты компании Positive Technologies Марк Ермолов и Дмитрий Скляров и независимый исследователь информационной безопасности Максим Горячий.

«Обнаруженные инструкции позволяют обойти все существующие механизмы защиты архитектуры x86 в современных процессорах», — сказал Ермолов.

Найденные функции есть в процессорах Intel семейства Atom, которое обновляется с 2011 года по сей день, уточнили эксперты. Косвенные признаки говорят о том, что эти инструкции поддерживают все современные процессоры Intel, отметили в Positive Technologies.

В теории найденные уязвимости может использовать любой злоумышленник, обладающий необходимой информацией, сказал изданию коммерческий директор компании RuSIEM Александр Булатов. В этом случае хакер получит целый набор возможностей по управлению скомпрометированной системой. «Это может быть как самое простое принудительное выключение устройства, так и перепрошивка процессора микрокодом, скрытно выполняющим определенные задачи злоумышленника», — пояснил Булатов.

Bloomberg предупредил о глобальном кризисе из-за уязвимости Microsoft
Технологии и медиа
Фото:Carlo Allegri / Reuters

По словам Ермолова, инструкции могут быть активированы удаленно лишь в специальном режиме работы процессоров Red Unlock, доступ к которому должен быть только у инженеров Intel. Однако в некоторых процессорах есть уязвимости, которые позволяют включить режим Red Unlock и третьим лицам, заявили в Positive Technologies.

В пресс-службе Intel сообщили «Известиям», что серьезно относятся к исследованиям Positive Technologies и внимательно изучают их заявления.

Найденные уязвимости потенциально опасны для пользователей устройств на базе семейства Intel Atom, сообщили в Positive Technologies. Это процессоры с низким энергопотреблением, в основном использующиеся в нетбуках, планшетах, POS-терминалах и кассовых аппаратах, добавили в Positive Technologies.

В начале марта Bloomberg предупредил о риске глобального кризиса из-за уязвимости в работе программного продукта Microsoft Exchange Server. По данным агентства, из-за нее взлому подверглись как минимум 60 тыс. организаций по всему миру.

Microsoft утверждала, что за хакерской атакой стоит поддерживаемая китайскими властями группировка Hafnium. По данным корпорации, ее участники пытались заполучить в США информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных организаций, аналитических центров и ряда других организаций.

Автор
Виктория Полякова
Intel микропроцессор уязвимость
Материалы по теме
Apple представила первые MacBook на собственном процессоре
Технологии и медиа
Bloomberg предупредил о глобальном кризисе из-за уязвимости Microsoft
Технологии и медиа
Apple проиграла в суде искавшему уязвимости в ее софте стартапу
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter