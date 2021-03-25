Эксперты нашли две новые уязвимости в процессорах Intel

Эти уязвимости можно активировать лишь в специальном режиме работы, доступ к которому должен быть только у инженеров Intel. Однако в ряде процессоров этот режим смогут включить и третьи лица, считают эксперты

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В процессорах Intel обнаружены две незадокументированные инструкции, которые позволяют видоизменить микрокод и перехватить контроль над процессором. Об этом «Известиям» сообщили специалисты компании Positive Technologies Марк Ермолов и Дмитрий Скляров и независимый исследователь информационной безопасности Максим Горячий.

«Обнаруженные инструкции позволяют обойти все существующие механизмы защиты архитектуры x86 в современных процессорах», — сказал Ермолов.

Найденные функции есть в процессорах Intel семейства Atom, которое обновляется с 2011 года по сей день, уточнили эксперты. Косвенные признаки говорят о том, что эти инструкции поддерживают все современные процессоры Intel, отметили в Positive Technologies.

В теории найденные уязвимости может использовать любой злоумышленник, обладающий необходимой информацией, сказал изданию коммерческий директор компании RuSIEM Александр Булатов. В этом случае хакер получит целый набор возможностей по управлению скомпрометированной системой. «Это может быть как самое простое принудительное выключение устройства, так и перепрошивка процессора микрокодом, скрытно выполняющим определенные задачи злоумышленника», — пояснил Булатов.