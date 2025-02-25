Бизнес попросил мягче наказывать IT-руководителей за нарушение закона

Уголовное преследование IT-предпринимателей должно быть смягчено, считают в профильной бизнес-ассоциации, направившей соответствующие предложения в Госдуму. Юристы сомневаются, что инициатива имеет шансы на реализацию

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в которую входят такие крупные компании, как МТС, VK, «Яндекс», Marvel, Т1 и др., выступила с инициативой смягчения уголовного преследования совершивших экономические преступления IT-предпринимателей. Соответствующие предложения ассоциация направила в комитет Госдумы по информационной политике (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель АПКИТ).

В частности, ассоциация предлагает:

освобождать от уголовной ответственности IT-предпринимателей, если они впервые совершили преступление и выплатили штраф или возместили ущерб;

если суд назначил обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий, разрешить ему продолжать работу по основному месту, в том числе через интернет, а также засчитывать 16 часов за сутки исполнения наказания или меры пресечения;

установить четкие сроки проведения судебных экспертиз и следственных действий;

запретить затягивание рассмотрения дел по экономическим преступлениям более чем на три месяца; если рассмотрение дела задерживается, предприниматель может быть освобожден из-под ареста;

разработать более понятные правила подачи заявлений об освобождении под залог.

Как в ассоциации мотивируют предложения

Как пояснил РБК глава АПКИТ Николай Комлев, запрет на использование интернета — «серьезное препятствие» для работы IT-предпринимателей, которые находятся под уголовным преследованием. «От активности и вовлеченности IT-руководителя зависит бизнес всей компании, доходы тысяч сотрудников и достаток членов их семей. Пусть переписка будет контролироваться [правоохранительными] органами, но ее запрет нужно снять», — считает он.

Комлев также уточнил, что, согласно позиции АПКИТ, необходимо различать преступления, где технологии являются средством совершения деяний «в откровенно криминальных целях», например фишинга, взлома инфраструктуры, похищения персональных данных и др., от преступлений, которые в реальности представляют собой «отражение единичных ошибок в деятельности компаний, в которых IT-предприниматели занимают ключевые посты». В последнем случае, продолжает глава ассоциации, к ним зачастую применяются излишне жесткие меры, связанные с ограничением свободы. «В результате блокируется деятельность IT-компаний, которыми руководят такие предприниматели, развитие технологий и бизнеса останавливается. Это недопустимо в текущих условиях, когда страна взяла курс на импортозамещение и достижение технологической независимости», — считает Комлев.

Инициатива АПКИТ последовала после задержания в начале февраля владельца IT-компании ISpring Юрия Ускова. Его обвинили в мошенничестве с земельными участками с причинением ущерба на 20 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы). В качестве меры пресечения суд избрал запрет определенных действий. В офисе iSpring в Марий Эл прошли обыски. Компания назвала обвинения надуманными и связала их с борьбой против застройки рекреационных территорий в Марий Эл.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях возбуждения дела против Ускова и руководства Оршанского муниципального района Марий Эл. Поручение разобраться в обстоятельствах задержания Ускова также отдал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Усков «многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности».

Насколько реальны такие изменения в праве

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил РБК, что депутаты пока не получили письмо АПКИТ, но в курсе предложений и опасений ассоциации. «Поддерживать коллег — очень правильно и по-товарищески, однако выделять в особую категорию IT-предпринимателей — при их безусловной особой важности для экономики — вопрос как минимум дискуссионный», — заявил депутат. Боярский уточнил, что поднятые вопросы относятся к ведению комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, куда и будут переданы предложения АПКИТ.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин сказал РБК, что чаще всего IT-предприниматели фигурируют в делах о мошенничестве, незаконном предпринимательстве, нарушении авторских и смежных прав, а также бывают причастны к преступлениям в сфере компьютерной информации, включая неправомерный доступ к ней, создание, использование и распространение вредоносных программ. Сенатор считает нецелесообразным законодательно ограничивать суд в принятии решений или каким-либо образом выделять IT-предпринимателей среди иных предпринимателей. «Одним из фундаментальных принципов уголовного судопроизводства является его разумный срок. Продление сроков содержания под стражей осуществляется в строгом соответствии с Уголовным кодексом, также существуют предельные сроки содержания под стражей. Вмешательство в эти принципы и процессы может послужить интересам злоумышленников», — считает Шейкин.

Представитель Минцифры заявил, что АПКИТ не обращалась в министерство по этому вопросу. «Считаем, что такие инициативы должны обсуждаться с отраслью и заинтересованными ведомствами на предмет необходимости и целесообразности», — дополнил он.

Инициатива АПКИТ вряд ли как-то скажется на участи IT-бизнесменов, находящихся под уголовным преследованием, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. «Во-первых, попытка выделить отдельную категорию предпринимателей и установить для нее особый уголовно-правовой и уголовно-процессуальный режим — заведомо тупиковая и нереализуемая на практике. Кроме того, такой подход противоречит конституционному принципу равенства всех перед законом и судом», — пояснил Клювгант. Он подчеркнул, что установка предельных сроков для проведения экспертизы и сбора иных доказательств по уголовному делу «неминуемо рикошетом ударит по интересам защиты, в том числе — по делам об экономических преступлениях». «Доступ к материалам дела защита получает гораздо позже стороны обвинения. Только получив такой доступ, защита может формировать позицию и предпринимать действия по ее реализации. Все это требует времени, а предельный срок для представления доказательств лишит защиту этого времени, а значит, и самой возможности защищаться», — пояснил юрист.

Процессуальные исключения в отношении IT-специалистов маловероятны, но попытка скорректировать нормы, касающиеся применения мер пресечения, является перспективной, считает соруководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро ЕПАМ Андрей Бастраков. «Уже давно требуется уточнить причины для запрета на использование интернета, который особенно важен для сотрудников IT-компаний. Сейчас суды часто накладывают этот запрет автоматически, без необходимости. Когда суды накладывают аресты, они учитывают, как это повлияет на бизнес. Почему бы не начать внимательнее относиться и к другим мерам, которые мешают работе IT-предпринимателей?» — поясняет он.

По мнению партнера практики «Цифровое и IT-право» «Лемчик, Крупский и партнеры» Екатерины Соколовой, поскольку IT-отрасль играет одну из ключевых ролей в национальной экономике, предложения о смягчении ответственности IT-предпринимателей, «особенно если нарушения связаны с инновациями или сложными технологиями, где сложно оценить умысел или степень вины», не лишены оснований. «С другой стороны, принятие таких исключений может вызвать большое количество вопросов и критики со стороны общества», — предупреждает Соколова.

РБК направил запрос в МВД и Министерство юстиции России.