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Дело о госизмене главы Group-IB ,  
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Титов предложил «не разбрасываться специалистами» после приговора Сачкову

Титов: Сачков не мог предать Родину, нельзя разбрасываться специалистами такого уровня
Сюжет
Дело о госизмене главы Group-IB
Следствие обвиняло Сачкова в сотрудничестве с зарубежной разведкой, предприниматель настаивал на своей невиновности. Бизнес-омбудсмен при президенте отверг выводы следствия и заявил, что тот был бы полезен стране
Илья Сачков
Илья Сачков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Осужденный основатель компании в сфере кибербезопасности Group-IB (российский бизнес сменил название на F.A.C.C.T.) Илья Сачков мог бы внести огромный вклад в кибербезопасность России, разбрасываться такими специалистами нельзя. Об этом РБК заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Я не изучал уголовное дело Ильи Сачкова, статья не предпринимательская. Но, зная его, точно могу сказать, что предать Родину он не мог, а как IT-специалист вносил (и мог бы и вносить) огромный вклад в ее кибербезопасность. Не так много у нас специалистов такого уровня, чтобы вот так ими разбрасываться», — сказал он.

Сачкова приговорили к 14 годам колонии по обвинению в госизмене. По версии следствия, озвученной Генпрокуратурой после оглашения приговора, Сачков в 2011 году передал иностранной разведке информацию, подпадающую под гостайну. Источники РБК ранее связывали арест основателя Group-IB с делом о госизмене от 2016 года, по которому сроки получили руководитель Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов (Сачков был по нему свидетелем), и с вредоносными программами, которые шифруют данные на компьютере жертвы и требуют выкуп за их расшифровку. Источники Bloomberg говорили, что Сачков якобы предоставил американским властям данные о «хакерской группе российской военной разведки ГРУ», известной как Fancy Bear, и ее попытках повлиять на президентские выборы в США.

Сам Сачков вину не признал. Он настаивал, что уголовное дело никак не связано с работой и непосредственной деятельностью Group-IB. В одном из постов в телеграм-канале Сачкова сказано, что его арестовали «по оговору» Михайлова.

Мосгорсуд огласил приговор накануне, 26 июля. Адвокаты Сачкова рассказали о планах обжаловать приговор и обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину. «Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции — да, после того как оно поступит, естественно, оно будет рассматриваться в установленном порядке. Но Кремль — это не орган, куда подается апелляция», — отреагировал на эти планы представитель президента Дмитрий Песков.

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Теги
Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Борис Титов госизмена Илья Сачков Group IB
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