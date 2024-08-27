Власти предложили ввести сбор на профильное образование для IT-компаний

Сотни IT-компаний хотят обязать помогать развиваться профильным университетам. В отрасли напомнили, что некоторые компании уже помогают обучать будущих программистов, и предложили поддержать такие организации

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С крупных IT-компаний предложили взимать обязательные отчисления в размере 5% от налоговых вычетов, получаемых через отраслевые льготы. Деньги направят на финансирование профильных университетов. Такую инициативу прорабатывают в Минцифры, сообщил «Коммерсанту» министр Максут Шадаев.

Окончательные параметры отчислений сформируют в сентябре. Шадаев ожидает, что инициатива затронет сотни компаний, их список будут формировать с учетом годового оборота компаний. Без отчислений организации не смогут продлить аккредитацию в реестре IT-компаний, рассчитывают в Минцифры.

О грядущих нововведениях Шадаев упомянул два месяца назад на ПМЭФ. Он объяснил, что качество обучения стало критичной проблемой, а потому властям «придется делать так, что ваше участие (IT-компаний. — РБК) будет условием сохранения льгот». «У нас происходит и будет дальше происходить отрыв образования от практики. Решить эту проблему можно максимальной интеграцией IT-отрасли в образовательный процесс. У государства есть все основания попросить отрасль вкладываться в развитие вузов», — считает глава думского комитета по информационной политике и связи Александр Хинштейн.

Необходимо учитывать, что многие крупные IT-компании уже вкладываются в сферу образования, напомнили в Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «Яндекс», «Сбер», банки, маркетплейсы и другие организации отрасли). Больше всего денег уходит на оплату труда сотрудников, развивающих образовательные центры, создающих образовательные материалы или преподающих различные дисциплины, подчеркнули в АБД. В качестве более подходящего решения ситуации там предложили предоставлять дополнительную поддержку организациям, которые инвестируют в образование.

В университетах идею Минцифры поддержали. Инициатива поможет расширить круг вузов, которые будут реализовывать новые совместные образовательные программы с IT-компаниями, рассказал «Коммерсанту» ректор ИТМО Владимир Васильев. Благодаря отчислениям качество профильного образования вырастет, если на эти деньги будут создавать совместные с университетами образовательные программы, а не просто «закрывать задачу», уверен замдиректора Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Евгений Благодарный.

Для IT-компаний предусмотрено введение в 2025–2030 годах налога на прибыль в размере 5% вместо действующей сейчас нулевой ставки. Часть игроков рассказали РБК о риске роста цен на IT-решения и услуги, а также сокращения инвестиций из-за планируемых изменений, другие считают ставку по-прежнему комфортной, позволяющей расти двузначными темпами.

В 2023 году выручка российских IT-компаний составила 5,5 трлн руб., увеличившись на 43%, говорил Шадаев весной. По оценке Strategy Partners, рынок инфраструктурного софта (операционные системы, системы управления базами данных и др.) в прошлом году вырос на 31%, до 101 млрд руб., а выручка российских поставщиков на внутреннем рынке увеличилась на 78%, почти до 53 млрд руб. Шадаев рассказывал о планах ограничить порогом выручки список IT-компаний, которые получают льготы по налогу на прибыль.