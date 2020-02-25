Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 64,92 (+0,62) Quote, 13:07
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 70,46 (+1,04) Quote, 13:07
«Яндекс» объявил о размещении конвертируемых облигаций на $1,25 млрд Технологии и медиа, 15:10 Мишустин пообещал выделить 200 млн руб. на ремонт больницы в Кургане Общество, 15:09 Основатели вошедших в «Яндекс.Еда» сервисов решили покинуть компанию Технологии и медиа, 15:00 Пожар произошел в торговом доме «Пассаж» в Махачкале Общество, 14:59 Нейробюджетирование: что станет с финансовыми директорами через пять лет Pro, 14:58 ЦБ вернул нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей Финансы, 14:55 ЕСПЧ обязал Россию выплатить двум фигурантам «болотного дела» по €10 тыс. Общество, 14:54 Военный, президент, заключенный: история Хосни Мубарака Политика, 14:46  Ительмены удачи: как зарабатывает первый в России иглу-отель Pro, 14:45 Зеленский пригрозил лишить министров зарплаты из-за невыплат шахтерам Политика, 14:36 Песков объяснил слова Путина о спорах с Кудриным и Грефом Политика, 14:21 На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса Общество, 14:15 Минобороны назвало дату похорон маршала Язова Общество, 14:14 Как сбежать от промо и не потерять продажи: советы Nielsen и «Едадил» Pro, 14:12
Технологии и медиа ,  
0 

Основатели вошедших в «Яндекс.Еда» сервисов решили покинуть компанию

Основатели купленной «Яндексом» Foodfox Максим Фирсов и Сергей Полиссар решили попробовать себя в новых проектах. Покинул компанию и основатель «Яндекс.Шеф» Михаил Перегудов
Яндекс YNDX ₽2 768,2 -4,93% Купить
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

«Яндекс» объявил о перестановках в руководстве своего фудтех-бизнеса. В сообщении компании, поступившем в РБК, говорится, что свои посты покидают Максим Фирсов и Сергей Полиссар — основатели сервиса доставки еды Foodfox, который «Яндекс.Такси» приобрел в конце 2017 года за 541 млн руб. После закрытия сделки Фирсов и Полиссар вошли команду «Яндекса», где развивали «направление «Яндекс.Еда». Теперь оба они, а также основатель сервиса «Яндекс.Шеф» (бывшая «Партия еды», купленная «Яндексом» в 2018 году) Михаил Перегудов решили попробовать себя в новых проектах.

«Я очень признателен основателям. Ребята с нуля выстроили сервис, который стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей по всей стране, изменил то, как мы едим и планируем свой день. Уверен, что их новые проекты будут не менее амбициозными, и желаю им удачи», — прокомментировал ситуацию гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

Сам Фирсов на своей странице в сети Facebook подтвердил уход из сервиса «Яндекс.Еда». «Это были невероятные четыре года жизни, но пора двигаться дальше — к новым свершениям», — написал он.

В «Яндексе» пояснили, что Фирсов и Полиссар продолжат консультировать команду фудтех-направления в качестве советников Шулейко. Продолжение сотрудничества в этом формате подтвердил и Фирсов.

Новым руководителем сервиса «Яндекс.Еда» стал Дмитрий Масюк, ранее руководивший развитием сервиса для водителей в «Яндекс.Такси». При этом сервис доставки продуктов и других товаров «Яндекс.Лавка» выделен в отдельное направление фудтех-бизнеса с прямым подчинением Шулейко.

«Это отражает быстрый рост и стратегическое значение сервиса «Яндекс.Лавка» для компании. Обновленная структура позволит компании сфокусировать на этом направлении ресурсы, необходимые для быстрого масштабирования «Яндекс.Лавки». «Яндекс.Еда» продолжит развиваться параллельно с «Яндекс.Лавкой», при этом во всех ключевых процессах между сервисами сохранится тесная связь», — говорится в сообщении «Яндекса».

Авторы: Евгений Калюков, Анастасия Скрынникова
Теги: Яндекс, «Яндекс.Такси»
Материалы по теме
«Яндекс.Еда» решила сделать доставку полностью платной
Технологии и медиа
Сервис «Яндекс.Еда» начал доставлять товары для дома и продукты
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter