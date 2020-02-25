Основатели вошедших в «Яндекс.Еда» сервисов решили покинуть компанию

Основатели купленной «Яндексом» Foodfox Максим Фирсов и Сергей Полиссар решили попробовать себя в новых проектах. Покинул компанию и основатель «Яндекс.Шеф» Михаил Перегудов

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

«Яндекс» объявил о перестановках в руководстве своего фудтех-бизнеса. В сообщении компании, поступившем в РБК, говорится, что свои посты покидают Максим Фирсов и Сергей Полиссар — основатели сервиса доставки еды Foodfox, который «Яндекс.Такси» приобрел в конце 2017 года за 541 млн руб. После закрытия сделки Фирсов и Полиссар вошли команду «Яндекса», где развивали «направление «Яндекс.Еда». Теперь оба они, а также основатель сервиса «Яндекс.Шеф» (бывшая «Партия еды», купленная «Яндексом» в 2018 году) Михаил Перегудов решили попробовать себя в новых проектах.

«Я очень признателен основателям. Ребята с нуля выстроили сервис, который стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей по всей стране, изменил то, как мы едим и планируем свой день. Уверен, что их новые проекты будут не менее амбициозными, и желаю им удачи», — прокомментировал ситуацию гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

Сам Фирсов на своей странице в сети Facebook подтвердил уход из сервиса «Яндекс.Еда». «Это были невероятные четыре года жизни, но пора двигаться дальше — к новым свершениям», — написал он.

В «Яндексе» пояснили, что Фирсов и Полиссар продолжат консультировать команду фудтех-направления в качестве советников Шулейко. Продолжение сотрудничества в этом формате подтвердил и Фирсов.

Новым руководителем сервиса «Яндекс.Еда» стал Дмитрий Масюк, ранее руководивший развитием сервиса для водителей в «Яндекс.Такси». При этом сервис доставки продуктов и других товаров «Яндекс.Лавка» выделен в отдельное направление фудтех-бизнеса с прямым подчинением Шулейко.