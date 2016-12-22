Стала известна сумма сделки между «Яндекс.Такси» и Foodfox

«Яндекс.Такси» заплатила за сервис доставки еды Foodfox 541 млн руб., еще 54 млн руб. компания может доплатить бывшим владельцам в конце 2018 года

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

«Яндекс.Такси» объявила о закрытии сделки по покупке 100% сервиса Foodfox в декабре 2017 года. Сумма сделки тогда не раскрывалась. Однако она приведена в документах Yandex N.V. (головная структура для российского «Яндекса», «Яндекс.Такси» и других компаний группы), поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В них говорится, что сумма сделки по покупке Deloam Management Limited и принадлежащего ей сервиса Foodfox составила 595 млн руб. Из них 54 млн руб. — это отложенный платеж, который бывшие акционеры Foodfox должны получить не позднее чем через год после заключения сделки при выполнении определенных условий (каких — в материалах не уточняется). Целью поглощения в отчете называется расширение количества сервисов, предоставляемых «Яндексом».

В ноябре 2017 года топ-менеджер компании — партнера «Яндекса» и экс-сотрудник этой компании, знакомый с деталями сделки, рассказывал РБК, что «сумма сделки составила менее $10 млн», или около 500 млн руб.

После приобретения Foodfox «Яндекс.Такси» запустила сервис по доставке еды из ресторанов «Яндекс.Еда». В него также перешла команда UberEats, которая присоединилась к «Яндексу» в рамках сделки по объединению активов с Uber в странах СНГ. В ближайшее время «Яндекс.Еда» планирует расширять свой бизнес, рассказывал РБК представитель компании. Агрегатор доставки еды, до сих пор оказывавший услуги только в Москве, начнет работать в Санкт-Петербурге, а до конца года — еще в нескольких городах-миллионниках. В перспективе «Яндекс.Еда» собирается расширяться и за пределы России.

С выходом в регионы «Яндекс.Еда» изменит бизнес-модель. В столице сервис до сих пор доставлял заказы с помощью собственных курьеров, что ограничивало зону его действия, услуги были доступны лишь в определенных районах. В регионах агрегатор будет работать по модели маркетплейса: рестораны смогут одновременно использовать собственную службу доставки или услуги логистических компаний, а также платформу «Яндекс.Еда» для получения заказов от пользователей. Такой подход позволит обеспечить максимальный территориальный охват. «Яндекс.Еда» будет зарабатывать на комиссии за обслуживание таких заказов, ее размер не раскрывается.