Приглашения в приватные чаты WhatsApp оказались доступны в поисковиках

Поисковые системы индексировали ссылки для приглашения вступления в группу и делали их доступными. Таким образом, в открытом доступе оказались ссылки более чем в 400 тыс. приватных чатов

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Пользователи получили возможность присоединяться к приватным чатам WhatsApp без ведома администраторов. Это произошло из-за того, что ссылки на приглашения в чаты оказались в результатах поиска Google, рассказал в своем Twitter-аккаунте журналист Deutsche Welle Джордан Уилдон.

Чаты оказались доступны благодаря функции приглашения в группу по ссылке (Invite to group via link), которую генерирует администратор группы, чтобы добавить новых участников. По информации Уилдона, поисковик индексирует сгенерированные ссылки и, соответственно, делает их доступными для всех.

Журналист также прикрепил к своему посту скриншот результатов поисков в Google. Издание Motherboard сообщило, что ему удалось перейти по ссылкам в Google на группу, где общались члены некоммерческой организации, аккредитованные ООН. После вступления в группу присоединившемуся стали доступны телефонные номера всех ее участников.

Позже специалист по безопасности приложений Джейн Манчун Вонг сообщила в своем Twitter-аккаунте, что брешь в системе безопасности WhatsApp позволяет найти через поиск в Google около 470 тыс. ссылок на приглашения в приватные чаты.