В WhatsApp нашли позволяющую читать чужую переписку уязвимость

В WhatsApp обнаружили ошибку безопасности, которая позволяла хакерам взламывать мессенджер с помощью GIF-файлов. Об этом сообщает CNN.

Взлом мог произойти, когда пользователь открывал зараженный файл в своей галерее. После этого хакеры могли получить доступ к его перепискам. Уязвимость обнаружил исследователь из Сингапура под ником Awakened, который рассказал о ней в своем блоге.

«У нас нет оснований полагать, что проблема затронула кого-нибудь из пользователей, хотя, конечно, мы всегда работаем над тем, чтобы предоставить нашим пользователям новейшие функции безопасности», — сказал телеканалу представитель WhatsApp.

CNN отмечает, что разработчики исправили ошибку в последнем обновлении мессенджера. Как указывал обнаруживший баг Awakened, чтобы избежать влияния уязвимости, нужно обновить приложение до версии 2.19.244 или выше.