СМИ узнали о появлении в WhatsApp черных списков для добавляющих в чаты

СМИ узнали о появлении в WhatsApp черных списков для добавляющих в чаты

По данным WABetaInfo, нововведение появилось в бета-версиях для iOS и Android. Теперь пользователь может добавить в черный список контакты, которым будет отключена возможность вписывать его в группы

Мессенджер WhatsApp запустил в тестовом режиме новую функцию, позволяющую пользователям ограничивать список лиц, которые могут добавлять его в групповые чаты. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение появилось в бета-версиях мессенджера 2.19.110.20 для системы iOS и 2.19.298 для Android. Пользователю необходимо открыть настройки WhatsApp, где выбрать пункт «безопасность» (там же появится меню «Группы»).

После этого WhatsApp предлагает выбрать одну из конфигураций: все (кто угодно может добавлять пользователя в группы), мои контакты (любой человек из списка контактов на устройстве) и черный список (здесь можно будет выбрать контакты, которые не смогут добавлять пользователя в группы).