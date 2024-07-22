Приговор пресс-секретарю Meta Энди Стоуну в России вступил в силу

Энди Стоун (Фото: andymstone / X)

Апелляционный военный суд признал законным приговор пресс-секретарю корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Энди Стоуну, осужденному на шесть лет колонии за призывы к терроризму, сообщили РБК в суде.

Таким образом, вступило в силу решение суда первой инстанции. Второй Западный окружной военный суд вынес приговор Стоуну 22 апреля. Судебное заседание проходило в заочной форме. Пресс-секретаря корпорации признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе интернета).

В марте 2022 года российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против Meta в связи с призывами «к убийствам и насилию» в отношении россиян. Тогда пользователям соцсетей корпорации в ряде государств, включая Украину, Грузию, Польшу и прибалтийские страны, временно разрешили публиковать призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине, а также к руководителям России и Белоруссии.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун в соцсети Х (тогда Twitter) опубликовал скриншот рассылки, где компания «временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наш запрет на призывы к насилию». Высказывания в отношении мирных россиян при этом были запрещены.

В ноябре 2023 года МВД России объявило Стоуна в розыск. В феврале Росфинмониторинг включил его в перечень экстремистов и террористов.