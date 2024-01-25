Ни один зарубежный хостер пока не решился на легализацию в России

Зарубежные хостинг-провайдеры не подали ни одной заявки на вступление в реестр Роскомнадзора для легализации в России. Эксперты связали это с политической обстановкой и нежеланием выполнять сложные требования нового закона

Иностранные организации не подали в Роскомнадзор ни одной заявки для регистрации в качестве провайдеров хостинга в специальном реестре, сообщил РБК представитель ведомства. Он отметил, что на сегодняшний день в реестр включено 266 провайдеров, 44 заявки находятся на рассмотрении.

Гендиректор российского хостинг-провайдера Rusonyx Константин Анисимов указал, что в реестре есть формально зарубежные компании. В качестве примера он привел ActiveCloud, который работает на рынках Белоруссии и России, его местное юрлицо — ООО «Активхост Ру» — принадлежит кипрской ActiveCloud Holding Limited.

Провайдеры хостинга предоставляют сервисы для размещения сайтов: серверы или набор серверов, на которых хранятся все файлы сайта и которые постоянно подключены к Сети. Согласно поправкам, которые Госдума приняла летом 2023 года, с 1 февраля этого года организациям, которые не зарегистрируются в реестре, будет запрещено оказывать услуги хостинга на территории России. Это означает, что все новые сайты, которые будут появляться в России после 1 февраля, не смогут пользоваться услугами не вступивших в реестр провайдеров хостинга. Михаил Шурыгин, председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности, добавил, что все сайты, размещенные на серверах провайдеров, которые не включены в реестр, могут стать недоступными для российских пользователей.

При этом Роскомнадзор рассматривает заявки на вступление в реестр в течение 10 дней, то есть даже если кто-то из зарубежных провайдеров передумает и решит претендовать на включение в реестр, пройти процедуру до 1 февраля он уже не успеет.

Почему зарубежные компании не выполняют требования

В России присутствовало несколько иностранных хостинг-провайдеров, но часть из них ранее публично заявили о желании уйти с рынка. Так, в конце прошлого года об этом заявил американский хостинг-провайдер GoDaddy. Аналогичное заявление сделал немецкий Hetzner. В декабре 2023 года представитель Роскомнадзора сообщал РБК, что ведомство составило 11 протоколов за неисполнение закона «о приземлении» (среди прочего требует создавать представительство на территории России или создать филиал) в отношении зарубежных хостинг-провайдеров, в том числе GoDaddy и Hetzner, а также американских Ionos, DigitalOcean, Amazon Web Services, Kamaterа, Bluehost, Network Solutions, HostGator.com и DreamHost, а также польского WPEngine. В середине января суды оштрафовали иностранных провайдеров хостинга в общей сложности на 367 млн руб., следует из картотеки соответствующих судебных дел. По российскому законодательству, по указанию Роскомнадзора поисковые ресурсы должны прекратить выдачу информации о зарубежных хостингах, которые не локализовали бизнес в России.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что зарубежные хостинг-провайдеры не подали уведомления в реестр «на фоне продолжения антироссийской политики в части информационного давления, как в случае с Google или Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена, принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram заблокированы. — РБК), игнорирующих российские законы». «Рынок России открыт для ИТ-компаний из дружественных стран и, если в рамках развития своего бизнеса они захотят выйти на него, думаю, что они добросовестно будут исполнять требования Роскомнадзора», — отметил депутат.

Для подачи заявки в реестр провайдеров хостинга нужно зарегистрировать юрлицо или хотя бы арендовать вычислительные ресурсы в России, напомнил Константин Анисимов, но из-за санкций никто из зарубежных хостинговых компаний не будет рисковать бизнесом и выполнять эти требования. «Все, кто вел тут бизнес, а в основном это софтверные компании и производители оборудования, наоборот — закрыли свои представительства, чтобы не рисковать основными бизнесами», — подчеркнул Анисимов.

При этом Михаил Шурыгин отметил, что на российском рынке до сих пор работали крупные хостинг-провайдеры из «дружественных» стран, например Alibaba Cloud из Китая.

Мнения о том, что роль сыграли политические мотивы, придерживается и гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. По его словам, уход из России Hetzner и GoDaddy связан с западными санкциями в отношении компаний, которые продолжат работать с российскими юрлицами. Кроме того, новое регулирование также требует организовать авторизацию по телефону и российской карте, устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ, позволяют анализировать переписку и разговоры пользователей), подключиться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и др., что также может быть сложно для зарубежных компаний.

При этом гендиректор RU-CENTER Андрей Кузьмичев отметил, что у иностранных хостинг-провайдеров в России были «сравнительно небольшие клиентские портфели», им «нет резона держаться» за них «в ущерб своим основным «домашним» рынкам». По его словам, технических препятствий для выхода иностранных игроков на российский рынок нет, требование иметь местную «дочку» для работы есть во многих юрисдикциях, то есть отсутствие заявок на включение в реестр — «это скорее приоритеты развития бизнеса».

Что будет после 1 февраля

По словам представителя Роскомнадзора, для компаний, которые не вошли в реестр, законодательство не предусматривает административной ответственности, но начиная с 1 февраля им будет запрещено оказывать услуги хостинга в России. «Такая организация должна подать уведомление о начале осуществления деятельности до начала оказания услуг», — отметил он.

Константин Анисимов из Rusonyx считает, что после 1 февраля Роскомнадзор может начать использовать «меры принуждения», например ограничивать трафик на сайты, которые используют ресурсы провайдеров, не включенных в реестр. Никита Цаплин ожидает блокировки сайтов по решению суда, либо их исключения их из поисковой выдачи.

Андрей Кузьмичев уверен, что сайты, размещенные у хостинг-провайдеров, не вошедших в реестр, в полночь 1 февраля «не превратятся в тыкву». «Реестр задумывался не как рубильник, это скорее механизм реакции на атаки и введение обязательного базового уровня безопасности для рынка. Предположу, что взята пауза на детальное изучение реестра после сбора <…>, а некие санкции к компаниям, игнорирующим требования российского законодательства, появятся уже потом», — рассуждает он.

Представитель компании Selectel говорит, что они также не ожидают существенных изменений на рынке с 1 февраля. Он отметил, что за 2022-2023 годы рынок успел адаптироваться — большинство крупных и средних клиентов завершили «переезд» на российские мощности.