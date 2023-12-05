Роскомнадзор начал создавать реестр хостинг-провайдеров

Роскомнадзор начал формировать реестр хостинг-провайдеров, не вошедшим в список организациям с 1 февраля 2024 года запретят оказывать услуги в России, сообщила пресс-служба ведомства.

«Более 40 организаций начали формировать заявки. 16 заявок полностью оформлены», — говорится в сообщении.

1 декабря вступил в силу закон о регулировании работы провайдеров хостинга в России. До 15 декабря действующие компании должны подать уведомление о деятельности в Роскомнадзор. Тем компаниям, которые только начинают свою деятельность, надо уведомить ведомство о старте работы не позднее, чем за 15 дней до ее начала.

Согласно новым правилам, хостинг-провайдеры обязаны обеспечить защиту информации в своей инфраструктуре. «Для этого компаниям необходимо взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и оперативно реагировать при возникновении угроз — сообщать о компьютерных инцидентах в течение 24 часов с момента их выявления», — объяснили в РКН.

Также хостинг-провайдеры должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) при противодействии DDoS-атакам, использовать Национальную систему доменных имен, информацию ЦМУ о местоположении использования сетевых адресов, а также серверы точного времени (NTP серверы), которые находятся на территории России. Помимо этого, провайдеры будут принимать участие в «учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета», добавили в ведомстве.

Если провайдер нарушит какое-либо положение закона, Роскомнадзор должен будет направить ему соответствующее уведомление, и, если нарушение не будет устранено в течение десяти дней, его исключат из реестра.

Один из авторов законопроекта о новых требованиях Антон Горелкин объяснял, что их «главная задача — упорядочить рынок хостинга, собрать информацию о его участниках, определить условия взаимодействия с органами власти».