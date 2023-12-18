РКН отклонил 72 заявки на включение в реестр провайдеров хостинга

Роскомнадзор отклонил 72 заявки на вступление в реестр провайдеров хостинга из-за ошибок при заполнении. У участников рынка есть несколько дней для их устранения, в противном случае они не смогут легально оказывать услуги

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

О том, что Роскомнадзор отклонил 72 заявки на включение в реестр провайдеров хостинга, сообщил РБК представитель ведомства. Там пояснили, что причиной стала подача бланков с недостаточной или недостоверной информацией.

Провайдеры хостинга предоставляют сервисы для размещения сайтов: серверы или набор серверов, на которых хранятся все файлы сайта и которые постоянно подключены к Сети. Летом Госдума приняла поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», которые впервые ввели в России регулирование деятельности подобных компаний. В частности, согласно им те игроки рынка, кто не попадет в реестр провайдеров хостинга, станут в России незаконными и не смогут легально оказывать услуги. Реестр с 1 декабря формирует Роскомнадзор. Чтобы в него попасть, хостинг-провайдеры должны были до 15 декабря подать уведомление о своей деятельности через личный кабинет на сайте ведомства.

По данным ведомства, к понедельнику, 18 декабря, 346 компаний зарегистрировали личные кабинеты, 290 из них подали уведомления на включение в реестр, и лишь 14 подали заявления корректно и попали в реестр. По 204 заявкам проверка продолжается.

У участников рынка, чьи заявки отклонили, есть несколько дней на устранение ошибок. По постановлению правительства № 2008 «Об утверждении правил формирования и ведения реестра провайдеров хостинга», недостающие сведения в заявлении можно подать в течение пяти рабочих дней со дня, когда Роскомнадзор указал на ошибки. При устранении ошибок ведомство принимает решение о возобновлении рассмотрения уведомления не позднее двух рабочих дней.

Кто столкнулся с проблемами

В частности, с отказом столкнулся российский хостинг Rusonyx. Как рассказал его гендиректор Константин Анисимов, заявка на вступление в реестр была подана 4 декабря, но 18 декабря пришел отказ.

По его данным, многие хостеры столкнулись с проблемами при попытке входа в личный кабинет на сайте Роскомнадзора, технические проблемы решились лишь за несколько дней до дедлайна, 15 декабря. «Насколько я знаю, отказали буквально всем, с формулировкой, что отсутствует информация, которая в форме заявки была обозначена как необязательная», — сообщил Анисимов.

Это подтверждает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Их заявка на вступление в реестр также была отклонена. «Мы, как и многие игроки рынка, подали заявку до 15 декабря. Как следует из отправленного нам сообщения, часть полей, ранее отмеченных как необязательные для заполнения, в какой-то момент, уже после того, как была отправлена заявка, стали числиться «обязательными», — рассказал Цаплин. Например, информация о службах техподдержки; о лицах, ответственных за информбезопасность; данные об используемых средствах защиты информации.

Глава дата-центра Datacheap.ru (имеет свой хостинг) Александр Белов сообщил, что они пока не получил ответ по своей заявке, поданной 12 декабря, но, исходя из опыта коллег, ждет, что Роскомнадзор ее отклонит.

Владелец молдавского хостинг-провайдера PQ.Hosting Иван Некулицы рассказал РБК, что до позднего вечера 14 декабря сервис Роскомнадзора не позволял подать заявление хостерам, которые осуществляют деятельность как индивидуальные предприниматели. Независимый IT-эксперт Филипп Кулин указал на недоработку системы, из-за которой одно лицо не может представлять несколько компаний. «Заявление должен подавать представитель компании. Но он не может подать заявку на две компании, — пояснил Кулин. — Есть хостеры с 15 юрлицами, которые покупали, но не переоформляли отношения с клиентами». Кроме того, ведомство требует указать используемые системы защиты информации (это всегда сертифицированные программно-аппаратные комплексы с шифрованием), а они есть не у всех.

Член оргкомитета Российской ассоциации облачных профессионалов (RCCPA) и руководитель стратегии интернета вещей МТС Антон Салов говорит, что в целом срочность процедуры по вступлению в реестр вызвала сильное обсуждение рыночных игроков. «Крупные игроки исполняют требования в плановом режиме, имея на это необходимые ресурсы. Но рынок довольно разнородный, на нем много небольших игроков, у которых и возникли сложности», — пояснил эксперт. При этом ряд крупных зарубежных игроков, таких как GoDaddy, FastComet и Hetzner, сделали заявление об уходе с российского рынка, хотя до этого «закрывали глаза» и оказывали услуги российским клиентам. Мнения сообщества разделились: является ли это реакцией на введение реестра, или очередной виток санкций, говорит Салов.

Впрочем, представитель Ru-Center не видит сложностей с подачей заявлений. «Никаких новых требований задним числом по нашей информации не вносилось. Другое дело, что можно было ошибочно воспринять какие-то поля как необязательные, плюс не все нужные данные вносились в одной сплошной анкете, возможно, заполнение этих пропусков и требует сейчас Роскомнадзор», — рассуждает он.