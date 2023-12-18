 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

РКН отклонил 72 заявки на включение в реестр провайдеров хостинга

Роскомнадзор отклонил 72 заявки на включение в реестр провайдеров хостинга
Роскомнадзор отклонил 72 заявки на вступление в реестр провайдеров хостинга из-за ошибок при заполнении. У участников рынка есть несколько дней для их устранения, в противном случае они не смогут легально оказывать услуги
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

О том, что Роскомнадзор отклонил 72 заявки на включение в реестр провайдеров хостинга, сообщил РБК представитель ведомства. Там пояснили, что причиной стала подача бланков с недостаточной или недостоверной информацией.

Провайдеры хостинга предоставляют сервисы для размещения сайтов: серверы или набор серверов, на которых хранятся все файлы сайта и которые постоянно подключены к Сети. Летом Госдума приняла поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», которые впервые ввели в России регулирование деятельности подобных компаний. В частности, согласно им те игроки рынка, кто не попадет в реестр провайдеров хостинга, станут в России незаконными и не смогут легально оказывать услуги. Реестр с 1 декабря формирует Роскомнадзор. Чтобы в него попасть, хостинг-провайдеры должны были до 15 декабря подать уведомление о своей деятельности через личный кабинет на сайте ведомства.

Госдума приняла законопроект о регулировании хостинга в России
Технологии и медиа
Фото:Leon Neal / Getty Images

По данным ведомства, к понедельнику, 18 декабря, 346 компаний зарегистрировали личные кабинеты, 290 из них подали уведомления на включение в реестр, и лишь 14 подали заявления корректно и попали в реестр. По 204 заявкам проверка продолжается.

У участников рынка, чьи заявки отклонили, есть несколько дней на устранение ошибок. По постановлению правительства № 2008 «Об утверждении правил формирования и ведения реестра провайдеров хостинга», недостающие сведения в заявлении можно подать в течение пяти рабочих дней со дня, когда Роскомнадзор указал на ошибки. При устранении ошибок ведомство принимает решение о возобновлении рассмотрения уведомления не позднее двух рабочих дней.

Кто столкнулся с проблемами

В частности, с отказом столкнулся российский хостинг Rusonyx. Как рассказал его гендиректор Константин Анисимов, заявка на вступление в реестр была подана 4 декабря, но 18 декабря пришел отказ.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

По его данным, многие хостеры столкнулись с проблемами при попытке входа в личный кабинет на сайте Роскомнадзора, технические проблемы решились лишь за несколько дней до дедлайна, 15 декабря. «Насколько я знаю, отказали буквально всем, с формулировкой, что отсутствует информация, которая в форме заявки была обозначена как необязательная», — сообщил Анисимов.

Это подтверждает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Их заявка на вступление в реестр также была отклонена. «Мы, как и многие игроки рынка, подали заявку до 15 декабря. Как следует из отправленного нам сообщения, часть полей, ранее отмеченных как необязательные для заполнения, в какой-то момент, уже после того, как была отправлена заявка, стали числиться «обязательными», — рассказал Цаплин. Например, информация о службах техподдержки; о лицах, ответственных за информбезопасность; данные об используемых средствах защиты информации.

Роскомнадзор начал создавать реестр хостинг-провайдеров
Технологии и медиа
Фото:Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава дата-центра Datacheap.ru (имеет свой хостинг) Александр Белов сообщил, что они пока не получил ответ по своей заявке, поданной 12 декабря, но, исходя из опыта коллег, ждет, что Роскомнадзор ее отклонит.

Владелец молдавского хостинг-провайдера PQ.Hosting Иван Некулицы рассказал РБК, что до позднего вечера 14 декабря сервис Роскомнадзора не позволял подать заявление хостерам, которые осуществляют деятельность как индивидуальные предприниматели. Независимый IT-эксперт Филипп Кулин указал на недоработку системы, из-за которой одно лицо не может представлять несколько компаний. «Заявление должен подавать представитель компании. Но он не может подать заявку на две компании, — пояснил Кулин. — Есть хостеры с 15 юрлицами, которые покупали, но не переоформляли отношения с клиентами». Кроме того, ведомство требует указать используемые системы защиты информации (это всегда сертифицированные программно-аппаратные комплексы с шифрованием), а они есть не у всех.

Член оргкомитета Российской ассоциации облачных профессионалов (RCCPA) и руководитель стратегии интернета вещей МТС Антон Салов говорит, что в целом срочность процедуры по вступлению в реестр вызвала сильное обсуждение рыночных игроков. «Крупные игроки исполняют требования в плановом режиме, имея на это необходимые ресурсы. Но рынок довольно разнородный, на нем много небольших игроков, у которых и возникли сложности», — пояснил эксперт. При этом ряд крупных зарубежных игроков, таких как GoDaddy, FastComet и Hetzner, сделали заявление об уходе с российского рынка, хотя до этого «закрывали глаза» и оказывали услуги российским клиентам. Мнения сообщества разделились: является ли это реакцией на введение реестра, или очередной виток санкций, говорит Салов.

Впрочем, представитель Ru-Center не видит сложностей с подачей заявлений. «Никаких новых требований задним числом по нашей информации не вносилось. Другое дело, что можно было ошибочно воспринять какие-то поля как необязательные, плюс не все нужные данные вносились в одной сплошной анкете, возможно, заполнение этих пропусков и требует сейчас Роскомнадзор», — рассуждает он.

Авторы
Теги
Екатерина Шокурова
хостинг Роскомнадзор сайты регулирование
Материалы по теме
Роскомнадзор начал создавать реестр хостинг-провайдеров
Технологии и медиа
Госдума приняла законопроект о регулировании хостинга в России
Технологии и медиа
Роскомнадзор выписал первый штраф за нарушение маркировки рекламы
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 19:06
В Петербурге мужчина погиб после падения наледи с крыши дома Общество, 23:23
Юристы оценили последствия решения Росфинмониторинга для книг Акунина Политика, 23:01
РКН отклонил 72 заявки на включение в реестр провайдеров хостинга Технологии и медиа, 23:00
Путин заявил, что большая часть россиян живет от зарплаты до зарплаты Экономика, 22:43
МЧС доставило последнюю группу эвакуированных из Газы россиян Политика, 22:41
Москва пообещала ответ на новый пакет санкций ЕС Политика, 22:20
Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине Политика, 22:10
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Федерация ответила на жалобу тренера о проблемах с коньками фигуристов Спорт, 21:47
Путин пошутил, что поработает над пунктуальностью Политика, 21:46
ЕС ввел санкции против сына Медведева и Росфинмониторинга Политика, 21:43
В Петербурге после жалобы пациента проверят условия в Боткинской больнице Общество, 21:39
США и Финляндия подписали соглашение о размещении в ней американских сил Политика, 21:23
Путин продлил срок замещения еврооблигаций российских компаний на полгода Инвестиции, 21:12
Почему КНДР в противостоянии с Сеулом увеличивает число ракетных пусков Политика, 21:08