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Reuters узнал, что Twitter скрыл номера горячих линий по указанию Маска

Reuters: Twitter скрыл номера горячих линий по указанию Маска
В Twitter позднее заверили, что компания «исправила и обновила» функцию, ожидается, что номера появятся уже на следующей неделе, пишет Reuters
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск поручил убрать из соцсети функцию, благодаря которой показывались контакты горячих линий по предоставлению помощи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, функция под названием #ThereIsHelp предоставляла контакты организаций, оказывающих поддержку в области психического здоровья, ВИЧ, COVID-19 и других.

Reuters отметило, что причина такого решения пока не известна — миллиардер и его компания пока не ответили на запросы.

Позднее глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин сообщила агентству, что компания «исправила и обновила» функцию. «Они [контакты] были просто временно перемещены, пока мы это делаем. Мы ожидаем, что они вернутся на следующей неделе», — сказала она.

Ирвин отметила, что Twitter хочет убедиться, что #ThereIsHelp функционирует должным образом и продолжает оставаться актуальной.

Бывший член консультативной группы по контенту Twitter Эйрлиани Абдул Рахман, в свою очередь, заявил что исчезновение #ThereIsHelp было «чрезвычайно сбивающим с толку и глубоко тревожащим».

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Он подчеркнул, что даже если это было только временно удалено — для улучшения работы функции, удивляет то, что раньше соцсеть «работала бы над этим параллельно, не удаляя ее».

НКО AIDS United сообщила, что веб-страница, на которую была ссылка в #ThereIsHelp, собирала около 70 просмотров в день до 18 декабря. С тех пор она набрала в общей сложности 14 просмотров.

В конце октября Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. После этого он начал ряд преобразований в социальной сети: бизнесмен выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, сообщил о скорой отмене упоминаний, с какого устройства был написан пост, и введении платной версии Twitter.

В начале ноября в компании начались массовые увольнения. По данным Reuters, под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также ряд продуктовых и инженерных команд.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Маска обеспечить соблюдение прав человека в одноименной социальной сети.

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